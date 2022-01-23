高市舊左中打造觀光亮點 公民參與拋「異」見
高市舊左營國中校地本原規畫以公辦都更方式開發，民眾擔心影響生態及天際線，去年底高市捨百億商機，高市長陳其邁宣布，將舊左中、舊兒童之家等6公頃土地闢建為生態休閒公園。今天民團舉辦「蓮池潭新公園公民參與規畫工作坊」討論公園利用。
多數市民希望綠地中的50棵大樹全數保留，另增加生態廊道、鳥類與昆蟲棲地。市府表示，此地需經都市計畫變更，也歡迎市民參與討論，未來市府也將依著相關程序，讓公民參與，廣納民意後再活化兒童之家、公園綠地。
今共有32名市民參與，不少人提及，兒童之家建物可打造成青年、親子旅社，引進文創、青創團隊，打造成富有在地特色的文創空間，增設無障礙空間。市民董先生表示，大片草地可彈性運用，包括打造草地音樂會、兒童劇場，也希望草地增設較有挑戰性遊樂空間，如山丘地勢起伏等，「因高雄近來打造很多共融公園，但多為5歲以下設施，大孩子沒有具挑戰性的空間可遊玩。」
高市議員李雅慧表示，舊左中一帶的規畫需打造觀光亮點，不該只聚焦在休閒遊憩，更應通盤規畫大左營計畫，才能讓這塊綠地的效益變大，串連蓮池潭、眷村文化等，吸引更多觀光客。
陳小姐說，舊左中活動中心本來就有電梯，適合打造成日照中心，因應左營日益老化的使用需求。鄧小姐建議，活動中心一樓旅客活動中心二樓打造成文史館，讓旅客更了解舊城文化。
工作坊也有不同意見，有人主張保留舊左中游泳池，滿足地方需求；但有人認為可廢除游泳池，將泳池打造成生態池。
森林城市協會在工作坊前也舉辦蓮池潭新公園願景論壇，邀請景觀建築師郭中端分享經驗，郭中瑞說：「與自然共存的第一步：設計只是一半，剩下的讓時間完成。」
舊城文史協會的理事長郭吉清呼籲，保存5條百年水圳，蓮池潭的入水口已被鐵路地下化截斷，變成一灘死水，如果要改變，一定要確保水源。高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，基地附近是保育類猛禽過境半屏山的據點，也是保育類黃鸝、水雉的重要棲地，而蓮池潭周邊已經沒有這樣完整的綠地，應設法幫鳥類留點生存空間。
森林城市協會理事長莊傑任表示，蓮池潭風景區每年有540萬遊客，希望這個公園不會是一般的社區公園，而是能享譽國際的景點，翻轉蓮池潭觀光的新亮點。
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