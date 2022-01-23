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年節採買旺季 高市府加強巡查果菜批發市場

中央社 / 高雄23日電

高雄連日出現COVID-19本土病例，市府加強稽查市場是否落實防疫措施，尤其是交易人潮達上萬人次的4處果菜批發市場。市府也提醒民眾，年關將近，各市場進入採買旺季，須做好防疫。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情延燒，高雄市政府農業局今天發布新聞稿表示，加強稽查市場落實防疫，其中十全、鳳山、大社及岡山共4處果菜批發市場，每日交易量上千公噸，交易人潮達上萬人次，更是防疫重點。

農業局表示，除要求市府轄管的果菜、肉品、家禽及花卉等15處批發市場，提高加強防疫措施，包含體溫測量、佩戴口罩、手部消毒、入場實聯制、禁止試吃及實施人流管制等，也派員分別巡查各批發市場。

農業局指出，連日來，已巡視十全、鳳山、大社及岡山4處批發市場防疫情形，經巡查市場人員及採買民眾均有戴口罩及配合防疫措施，也有對公共區域如廁所等加強清消。後續年節假日，農業局仍將持續對批發市場進行宣導查核。

農業局長張清榮呼籲，年關將近，各市場將進入採買尖峰期，盼全民共同配合中央及地方防疫政策，除了進入場域戴口罩、量體溫、掃QR Code實聯制，場域每天清消，也要時常注意個人衛生。

農業局也重申，若有違規經勸導不聽，將依法處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰，希望民眾配合辦理。

口罩 岡山 疫情

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