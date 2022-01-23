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錯過第20期預約者沒關係 高市開放線上預約接種BNT高端

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄近加新加多起確診個案，市府除加強篩檢並鼓勵接種疫苗。記者徐如宜／攝影
高雄近加新加多起確診個案，市府除加強篩檢並鼓勵接種疫苗。記者徐如宜／攝影

高雄市衛生局今天表示，錯過第20期疫苗預約的民眾，高雄市開放線上預約接種，接種日期為1月25日至27日，疫苗有BNT與高端。接受1、2、3劑民眾都可上網預約https://vaccine.kcg.gov.tw/，不開放現場登記接種。

衛生局表示，1月25日上午8點半到11點半、下午1點半到4點半，開放仁武里活動中心與岡山慈濟接種站，接種疫苗是BNT，共提供1601劑。

1月26日上午8點半到11點半、下午1點半到4點半，開放高雄展覽館、岡山慈濟、阿蓮區薦善堂、湖內區慈濟宮保生館、楠梓宏南訓練教室，提供BNT疫苗7062劑；大東文化藝術中心則提供1589劑高端疫苗

1月27日上午8點半到11點半、下午1點半到4點半，開放梓官區梓平社區活動中心與大社區中山堂，提供1293劑BNT疫苗。衛生局提醒民眾，前往接種請攜帶身分證、健保卡、黃卡。

高端疫苗 衛生局 BNT

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