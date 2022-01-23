高雄港埠爆群聚感染累計27例 市民憂染疫趕緊打疫苗

高雄市染疫人數急速增加，確診人數從3人、10人增加到昨天14人，陽性個案達27例。市府不斷呼籲民眾，盡快接種第3劑疫苗，高雄大型社區接種站的高雄巨蛋接種站，今天預定接種3519人，上午已有近1000人前往接種，雖無排隊人潮，但可感受到市民對這次疫情焦慮與恐慌。

高雄巨蛋接種站1月20日與21日，皆開放現場登記接種，接種疫苗為莫德納；現場管制人員觀察，前兩天接種率高，上午都會超過千人施打，民眾施打意願相當踴躍。

22日與今天市府衛生局為管控人流，社區接種站改為限制預約，非「隨到隨打」，即使政策改變，接種熱度依舊不減，且現場共有六條施打線共36名護理人員協助接種。

接種站醫護人員統計，昨天原定接種3684人實際有2189人完成接種，接種率超過六成；今天預訂接種3519人，截至上午11時已有840人完成接種。