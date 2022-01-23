有消費者「自主升三級」取消用餐聚會 高雄業者「剉列等」

本土疫情風暴再起，高雄市長陳其邁表示，病毒傳播方式中，餐飲風險相對比較高，中央流行疫情指揮中心已宣布餐飲場所需嚴格落實實聯制，高雄市也會嚴格執行，市府會加強餐飲實聯制稽查，未配合執行、經輔導未改善的餐飲場所，將不得提供內用服務。

疫情是否升為三級備受矚目，一旦升級，首當其衝就屬餐飲業，目前餐飲雖照常開放內用，但許多人「自主升三級」，取消外出用餐計畫，高雄宋姓市民說「減少外出頻率比較安心」。正值年節餐飲高峰期，許多餐廳業者食材都已準備好，深怕疫情風暴擴大，用餐生意流失，食材會造成耗損。

漢來美食副總經理吳若寧說，近期餐飲有少部分取消訂位，也有客人改為外帶，用餐環境會落實實聯制及加強清消，讓客人安心。

餐飲業者也難免擔憂若餐飲再度禁止內用，對經濟摧折甚鉅，吳若寧說，業者配合政府防疫腳步，一旦禁內用，對餐飲業的衝擊非常大，希望這波本土疫情能穩住，在防疫和顧經濟間找到平衡。

高雄港相關群聚案持續延燒，市府嚴陣以待，高雄市加速阻絕傳播鏈，市府表示，即日起高雄市餐飲場所需要嚴格落實實聯制，因近期執行疫調時，發現有不少在餐飲場所沒有落實實聯制，由於餐飲風險相對較高，中央流行疫情指揮中心已經宣布餐飲場所需嚴格落實實聯制，高雄市也自即日起執行，市府正加強稽查，如果未配合執行、經輔導未改善的餐飲場所，將不得提供內用服務。

陳其邁指出，全球流行的Omicron變異株，傳染力強、傳播速度快，餐飲場所需脫下口罩飲食，風險較高，落實實聯制有其必要，如果在餐飲場所能落實實聯制，在有確診個案出沒時，就能以最快速度，儘速匡列、隔離，加速掌握並且斬斷社區傳播鏈。