屏東啟動北中南篩檢站 高雄港工作或足跡重疊者快採檢

高雄疫情擴大，高雄、屏東是生活共同圈，屏東縣嚴陣以待，屏東縣衛生局指出，啟動屏東縣北中南3處篩檢站共同防堵疫情。請1月12日曾到高雄港區工作或足跡曾與確診者重疊的屏東縣民，請在1月24日前盡速到國仁醫院、茂隆骨科、南門醫院這三處篩檢站採檢，若有症狀者務必立即就醫，不能搭乘大眾運輸工具。

另外疫苗施打情況，屏東縣衛生局表示，1月23日到1月28日疫苗施打接種排程，包括醫療院所、衛生所，都有將資訊PO在衛生局官網，上網查詢。現階段未規畫大型速打站，未來會視需要疫苗配撥狀況調整規畫。

衛生局指出，截至1月22日屏縣依戶籍地算，第1劑總人口數覆蓋率76.65%，第2劑68.17%，第3劑15.49%。若以12歲以上人口數算，第1劑總人口數覆蓋率83.36%，第2劑74.14%，第3劑16.84%。

屏東縣也強化各項防疫措施，醫療機構、長照機構陪、探病等依中央指引辦理。 各超商、賣場及公共場域管理人員加強宣導民眾落實實聯制、戴口罩及手部消毒。各工廠、工業區強化防疫措施，加強外籍移工健康管理。加強防疫旅宿查核及落實清消作業。 必要賽事舉辦務必加強防疫措施。

衛生局指出，非業務必要的外縣市觀摩、參訪等活動，延期至2月底舉辦，並視疫情變化滾動式修正。辦理各項大型活動應送防疫應變計畫至主管單位審查核備。

衛生局提醒，請1月12日之後「曾於高雄港區工作或足跡曾與確診者重疊」的屏東縣民朋友，1月24日前盡速到國仁醫院、茂隆骨科、南門醫院北中南3處篩檢站採檢，如有症狀者更務必立即就醫，不能搭乘大眾運輸工具。請相關民眾帶健保卡，並持工作證等相關證明，前往採檢，守護健康。

縣長潘孟安提醒，疫情升溫，請大家落實防疫、戴好口罩、掃實聯制，才能團結守住。也謝謝所有第一線的防疫人員，不眠不休全力以赴，一起為他們加油。