台灣疫情大爆發 金門縣府加強防疫管制措施

新冠肺炎疫情急遽升溫，今天確診病例高達82人，再創新高，金門縣政府今天下午表示，變種病毒Omicron感染力強，縣府將滾動式檢討及預擬防疫措施及備案，目標是減低疫情對金門的衝擊；至於贈送入境鄉親快篩劑，目前正在籌備。

台灣疫情再度擴散，鄉親都非常關心入境旅客是否要快篩，縣長楊鎮浯表示，此波Omicron疫情，相對於去年五月，主要是傳染力高，但重症個案少，但目前機場春假前的交通流量極高，要在機場重啟快篩站，需要考量2個因素，第一是機場快篩的負荷量能，因為機場快篩負荷量一天約在400至500人次；第二還需要中央在台灣端機場協助篩檢分流，以及返鄉航班要大幅減少，才能順利推動，避免旅客擁擠及久候。

楊鎮浯強調，對金門來講，目前最大的重點除了一邊防疫，一邊預防不要有確診個案外，另外就是整備金門地區醫療量能，因為萬一有破口的時候，可能帶來大範圍的傳染，所以確實執行金門醫院醫療量能整備與清空計畫、執行社區防治專案，成為主要的因應措施。

針對這波疫情，縣府下午也由秘書長陳祥麟與衛生局長李錫鑫召開記者會對外說明，強調將採4個面向加強防疫措施，包括加強安親班的防疫措施、公共運輸清消及體溫量測、八大行業聯合稽查、醫療及長照機構確實落實防疫措施、量販店停止試用試吃，並落實實聯制；餐飲業落實「餐飲業防疫管理措施」，未配合執行且經輔導未改善之餐飲場所，不得提供內用。

另外，在新春年節期間，五所的活動，全改靜態布置展示為主，包含相關烤肉、園遊會等易群聚項目取消；出入口管制及實聯制、量體溫；縣長福袋發放，採去年度林務所發放方式，拜年時隨機提供。若疫情警戒再升級，除上述措施外，五所活動會再調整加強防疫措施，屆時視疫情發展將另行公告相關細節。

針對鄉親關切縣府考慮贈送鄉親快篩劑一事，陳祥麟表示，過年期間有那麼多的鄉親回來，不可能一下子拿到那麼多的量，目前衛生局跟相關的單位正在籌備，盼努力爭取更多的快篩試劑。

李錫鑫也補充說，這是一個預擬的管制措施，所提供的是家用型篩檢試劑，還要等市場能夠調配，才能如願取到貨。