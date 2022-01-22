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拋新產業勾勒屏東願景 鍾佳濱：把握新契機

中央社 / 屏東縣22日電
民進黨立委鍾佳濱。圖／聯合報系資料照
民進黨立委鍾佳濱。圖／聯合報系資料照

因應屏東新興產業發展，解決招商引資需求，立法院財政委員會召委鍾佳濱率中央部會，前往屏東科技產業園區考察，立委莊瑞雄也出席，共同為新願景努力。

鍾佳濱服務處今天發布新聞稿指出，屏東新興產業發展，有符合ESG水電、居住空間、產業人才等需求，今天與金管會、財政部、經濟部、教育部、內政部等中央部會，更與立委莊瑞雄及在地大專院校，以及多家園區廠商代表，前往屏東科技產業園區考察，共同為屏東新願景努力。

莊瑞雄服務處發布新聞稿表示，屏東是農業縣，依照科技部報行政院核定的計畫，未來屏東科技園區將規劃引入綠色材料產業、智慧農醫產業、太空科技產業及其他新興科技產業等，創造新的就業機會與帶動地方發展，期盼未來能解決屏東面臨人口衰退、自有財源不足的隱憂時，也為地方開創新願景。

鍾佳濱在新聞稿，屏東發展地方經濟刻不容緩，但除了推廣農業和觀光外，更應吸引高科技投資設廠，才能導入高所得人才，創造周邊技術型就業機會，整體提升屏東的經濟收益。

屏東 莊瑞雄 願景

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