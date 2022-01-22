修繕列車駛入高雄偏鄉 志工團替弱勢翻新陋屋

衡山行善團南二團長期幫助弱勢改善居住環境，本月前往高雄市六龜寶來、桃源復興里及建山里替弱勢翻新陋屋；光桃源區一天內就幫助4個弱勢家庭，趁農曆年前把居家環境翻新；衡山偏鄉巡迴修繕列車志工也發現，許多偏鄉弱勢除請不起維修人員或水電工，也鮮少有人願意承接上山工作，而無法改善居住環境。

衡山行善團南二團團長劉家正說，高雄有許多弱勢家庭，除居住環境惡劣，地處偏遠也沒有門牌，前往時還需有人帶路才能抵達，此外，每次出團，除偏僻又簡陋的居住環境讓人感到驚訝，更令人鼻酸是每過弱勢家庭背後的故事。

劉家正回顧，曾幫助一名住在偏鄉89歲高齡老翁修繕房屋，他的住處環境簡陋，電線纏繞紊亂，屋內還不時漏水，一家三口只靠幾千元補助過活，根本無力找人維修或改善住家環境。

經志工團評估後，募齊善款並展開修繕工作，當時老翁還握著劉家正的手，感動得說，「這是他人生最開心的時刻」。沒有房門、衛浴設備、馬桶、熱水器甚至無電可用，都是弱勢家庭生活中最常見困境，因此，志工團中不乏有共同理念與專長的投入衡山偏鄉巡迴修繕列車的行列。

劉家正本身以水電工為業，透過網路得知行善團事蹟，認為自身能將專長能幫助更多人，便決定加入衡山志工團；這4年來幫助過上百個弱勢家庭修繕房屋。他說，幫助弱勢改善住家環境，不只能感受助人的喜悅，還能發揮所長幫助有需要的人，也讓工作更有成就感。