屏東潮州春節市集因疫喊卡 全區攤位全額退費

因應本土疫情升溫，參照內政部宗教集會活動重大指示，屏東縣潮州鎮公所今天下午宣布停辦2022年潮州春節市集活動，全區攤位全額退費，後續衍生行政費用由公所自行吸收。

潮州鎮公所說，一般區中籤攤商定1月27日（星期四）上午9點至下午4點(中午不休息)於運動公園體育館（排隊登記抽籤的地方）辦理退費，退費時，需本人親持身分證、收據核對後退還現金4000元；如無法當日到場可於年後上班日起至2月25日本人親持身分證、收據至建設課核對身份後退還現金4000元；2月25日後請檢附身分證影本、收據及匯款存摺影本辦理退費。

鎮公所說，特區退費採用匯款方式退費，即日起在上班時間，攜帶攤位得標人存摺影本，至鎮公所建設課辦理退費申請。