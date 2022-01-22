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屏東蓮霧王與蜜棗王出爐 揭一優質關鍵

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
蓮霧種植經驗僅5年的屏東縣東港果農黃國霖，首次參賽就奪冠。記者潘欣中／攝影
蓮霧種植經驗僅5年的屏東縣東港果農黃國霖，首次參賽就奪冠。記者潘欣中／攝影

屏東縣冬季盛產的蓮霧、蜜棗是年節頗夯的伴手禮，縣府舉辦「屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑」評鑑結果今天出爐，蓮霧種植經驗僅5年的東港果農黃國霖與首次參賽就得獎的高樹蜜棗農鄧東海封王，去年授粉期時候到豪大雨影響，產量減少，2人不約而同表示，克服極端氣候挑戰，生產出優質水果，田間管理是關鍵。

縣長潘孟安今天親自為得獎者頒贈禮券及獎盃，他說，屏北地區因氣候與土質非常適合蜜棗栽種，產出的蜜棗品質優良，皮薄肉脆，多汁，甜度高，屏南地區的蓮霧，因具有好濕潤肥沃的土壤，加上冬季少雨，日照充足，蓮霧都是好品質；2樣水果都是屏東重點水果作物，經濟產值高，縣府連年舉辦蓮霧、蜜棗評鑑，加強農民果品品質及包裝管理的觀念，行銷屏東蓮霧及蜜棗優質且安全的形象給消費者及通路業者。

冠軍蜜棗得獎者鄧東海說，本身是做產銷履歷的，何時施肥、採收都按照產銷履歷，第一次參加評選就獲獎，很感謝團隊以及評審，是很大的鼓勵；37歲的東港鎮蓮霧農黃國霖說，從爺爺就開始種蓮霧，自己已經是第二代，原本從事網路行銷工作，後來回到家鄉學習種蓮霧，在極端氣候下，會特別注意蓮霧的根系，少用化學、多用有機肥料，也希望民眾可以多購買屏東在地優質蓮霧。

農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所長李文立說，消費者對於果實的大小、重量、風味、糖度都非常在意，尤其近年不只吃好也要吃巧，今年也將包裝評比上特別著力；2項果品的禮盒設計相當多變，許多設計已跳脫傳統，包裝上相當有特色，在推廣上可觸及不同的消費客群，增加銷售面向。

屏東縣政府舉辦「屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑」評鑑結果今天出爐，縣長潘孟安今天親自為得獎者頒贈禮券及獎盃。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府舉辦「屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑」評鑑結果今天出爐，縣長潘孟安今天親自為得獎者頒贈禮券及獎盃。記者潘欣中／攝影
做產銷履歷的屏東縣高樹蜜棗農鄧東海封王。記者潘欣中／攝影
做產銷履歷的屏東縣高樹蜜棗農鄧東海封王。記者潘欣中／攝影

蓮霧 屏東縣 產銷履歷

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