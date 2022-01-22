高雄本土群聚擴大 屏東繃緊神經心驚驚

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
隨著農曆春節在即，高雄市一家3口本土確診演變成13人群聚；因屏東與高雄為共同生活圈，民眾日常生活、工作往返頻繁，屏東縣政府繃緊神經，不敢掉以輕心。記者劉學聖／攝影
隨著農曆春節在即，高雄市一家3口本土確診演變成13人群聚；因屏東與高雄為共同生活圈，民眾日常生活、工作往返頻繁，屏東縣政府繃緊神經，不敢掉以輕心。記者劉學聖／攝影

隨著農曆春節在即，高雄市一家3口本土確診演變成13人群聚；因屏東與高雄為共同生活圈，民眾日常生活、工作往返頻繁，屏東縣政府繃緊神經，不敢掉以輕心，今天召開流行疫情指揮中心跨局處會議研商強化防疫政策，嚴防疫情延燒至屏東，會中特別指示公私機關、機構和宮廟辦理大型活動，應送防疫應變計畫至主管單位審查核備。

屏東縣流行疫情指揮中心會議由副縣長吳麗雪主持，針對國內本土疫情延燒，特別指示加強各項措施，包括醫療機構、長照機構陪、探病等依中央指引辦理；超商、賣場及公共場域管理人員加強宣導民眾落實實聯制、戴口罩及手部消毒；工廠、工業區強化防疫措施，加強外籍移工健康管理；加強防疫旅宿查核及落實清消作業；必要賽事舉辦務必加強防疫措施； 非業務必要的外縣市觀摩、參訪等活動，延至2月底舉辦，並視疫情變化滾動式修正。

另因應高雄本土疫情，高雄港埠相關工作人員為高風險對象，縣府為加強防堵疫情，即日起執行防疫事項，包括1月12日以後曾於高雄港區工作的縣民，如出現疑似症狀請，立即至縣內14家責任醫院急診就醫採檢，如無症狀則請持工作證或相關證明至本縣社區篩檢站國仁醫院、茂隆骨科醫院及南門醫院進行PCR篩檢，請於2日內完成篩檢，並自我健康監測14天，有任何上呼吸道症狀或發燒立即就醫，平時請落實手部衛生、把口罩戴好，並維持社交距離。

1月12日以後有高雄相關風險足跡旅遊史或活動史民眾，如出現疑似症狀請立即至本縣14家責任醫院急診就醫，併主動告知活動史、接觸史，如無症狀則建議使用自費家用快篩試劑自我檢查，如出現陽性或不確定，應立即連絡衛生局安排就醫採檢，不得自行就醫。

屏東縣14家責任醫院為：屏東基督教醫院、部立屏東醫院、國仁醫院、寶建醫院、國軍醫院、大新醫院、高榮屏東分院、安泰醫院、輔英醫院、枋寮醫院、南門醫院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院、潮州安泰醫院。

屏東縣政府 疫情 足跡

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