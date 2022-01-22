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高雄疫情擴大屏東繃緊神經 加強管控高港區縣民

中央社 / 屏東縣22日電

農曆春節在即，高雄市20日一家3口本土確診，演變成13人群聚，由於屏東與高雄為共同生活圈，屏東縣政府今天召開會議，加強管控在高雄港區出入的縣民。

縣政府今天新聞稿表示，高屏民眾日常生活、工作往返頻繁，對於高雄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大成群聚，屏東縣政府繃緊神經，今天召開流行疫情指揮中心跨局處會議，會議由副縣長吳麗雪主持，共同研商強化防疫政策，嚴防疫情延燒至屏東。

衛生局表示，因應高雄本土疫情，高雄港埠相關工作人員為高風險對象，縣府為加強防堵疫情，即日起執行相關防疫事項，12日以後曾於高雄港區工作的縣民，如出現疑似症狀請立即至縣內14家責任醫院急診就醫採檢。

衛生局指出，如果沒有症狀，持工作證或相關證明至社區篩檢站－國仁醫院、茂隆骨科醫院及南門醫院進行PCR篩檢，2天內完成篩檢，並自我健康監測14天，有任何上呼吸道症狀或發燒立即就醫，平時落實手部衛生、把口罩戴好，並維持社交距離。

另外，12日以後有高雄相關風險足跡旅遊史或活動史民眾，如出現疑似症狀請立即至14家責任醫院急診就醫，並主動告知活動史、接觸史，如沒有症狀則建議使用自費家用快篩試劑自我檢查，如出現陽性或不確定，應立即連絡衛生局安排就醫採檢，不得自行就醫。

至於縣內加強措施，除現行中央規定措施加強落實外，各工廠、工業區強化防疫措施，加強外籍移工健康管理，非業務必要的外縣市觀摩、參訪等活動，延期至2月底舉辦，並視疫情變化滾動式修正，辦理各項大型活動應送防疫應變計畫至主管單位審查核備。

新冠肺炎 COVID-19

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