提供社區親子服務 金門金湖社福中心揭牌

金湖社會福利服務中心今天上午揭牌啟用，縣長楊鎮浯在致詞時表示，金湖社會福利服務中心將提供金湖鎮及金沙鎮整合性社會福利服務，透過整合性服務窗口，並以「建立社區為基礎的防護體系、提供家庭為中心的整合服務」為目標，讓社會安全網之社會福利服務中心布建正式完成。

縣府於金湖鎮之衛生行政大樓二樓增設金湖社會福利服務中心，今日上午由縣長楊鎮浯、金門縣議會副議長周子傑、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、社會處長董燊、衛生局長李錫鑫等人共同揭牌啟用。

楊鎮浯表示，這兩年陸續建置許多的場館，希望相關部門做好兩大課題，其一就是很多民眾不了解場館的功能、差異性，使用對象差別，因此有必要進一步宣導，讓鄉親了解各場館不同的使用目的。他也提及，每個場域建置，要加強導入活動，或與周邊社區結合，讓場域的實用性、使用性與可近性更強，發揮應有功能。

董燊表示，金湖社會福利中心具備開放式民眾使用空間，整體空間規劃以家庭支持服務及友善親子為主，中心內設有親子活動區、休閒閱覽區、兒童活動室、青少年活動室、多功能團體室、影音活動室、資訊室等空間，每週二至週六開館，提供東半島社區民眾近便之整合性服務，建構緊密的強化社會安全網，鼓勵民眾就近使用資源及服務。