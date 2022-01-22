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屏東公共自行車破385萬人次 即日起新增Line Pay借車

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東公共自行車目前使用「一卡通」及「信用卡」兩種租借方式外，即日起新增「一卡通Money」QR Code行動支付服務。圖／屏東縣政府提供
屏東公共自行車目前使用「一卡通」及「信用卡」兩種租借方式外，即日起新增「一卡通Money」QR Code行動支付服務。圖／屏東縣政府提供

屏東公共自行車營運7年多來總使用人數已突破385萬人次，為讓租借方式更多元，目前使用「一卡通」及「信用卡」兩種租借方式外，即日起新增「一卡通Money」QR Code行動支付服務，疫情期間使用非接觸式租借方式，可多一道防護減少接觸，另同步新增屏東公共自行車LINE@官方帳號，提供一對一服務，多一種民眾意見反映的新管道。

縣府交通旅遊處說，為提供多元化便捷支付服務，即日起提供一卡通Money（原Line Pay Money）租借方式，只要打開LINE APP的錢包，於「Line Pay」主頁點選「LINE Pay Money」後選擇「生活繳費」中的「屏東縣」、「自行車」，再依提示操作掃描所選車位上的QR Code，或者直接開啟「Pbike APP」點選右下方的「QR Code借車」即可，使用智慧型手機就能輕鬆隨掃即用，就可透過一卡通 Money內餘額付款，節省至中控台前排隊等候借車的時間，租借費率比照一卡通租借收費，民眾可多加使用。

另外，因應民眾使用量增加，免付費客服電話常有佔線情形，也同時開放屏東公共自行車LINE@官方帳號，民眾可透過傳訊息到官方帳號，一對一反映問題，例如滿車通報、車輛不足及維修通報等，提供即時處理需求又方便的新反映管道。

2022屏東燈節已在21日登場，展區分佈勝利星村、萬年溪及縣民公園，交旅處說，附近皆有Pbike站點，好玩又好拍的2022屏東燈節，可騎乘方便的Pbike朝聖，更多租賃站資訊可至Pbike屏東公共自行車資訊網查詢。

一卡通 屏東縣 自行車

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