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高雄今再暴增14例共累計27例！今確診者足跡曝光

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影／高雄港群聚案延燒 衛生局擴大採檢

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄港群聚目前已經有13人確診，為了切斷感染源醫護人員今天在旗津廣濟宮成立大型篩檢站，醫護人員全副武裝到場。記者劉學聖／攝影
高雄港群聚目前已經有13人確診，為了切斷感染源醫護人員今天在旗津廣濟宮成立大型篩檢站，醫護人員全副武裝到場。記者劉學聖／攝影

高雄一家三口群聚案因確診男童父親工作範圍進出高雄港導致疫情擴散，本次新光輪群聚感染至昨天累計造成13人確診，基因定序為Omicron，今天還有可能再增加確診數，目前針對近期進出港口的2至3萬人採檢，其中高雄旗津區在廣濟宮及旗津醫院分設採檢站，針對碼頭鄰近船廠的員工及上竹、中興等里居民採檢，不少民眾中午起被臨時採檢，心情七上八下十分緊張，醫護人員更是全副武裝，並清空廟前廣場禁止非相關人員進入。

高市衛生局表示，這起由家庭群聚延伸至港口的群聚案，已染疫者足跡廣布，包括旗津二路無店名早餐店，統一超商旗聖門市、旗海門市、大港超市中洲門市，旗津大汕頭漁港都公布為確診者足跡。市府昨天緊急透過里政系統通報，今天在旗津廣濟宮及旗津醫院分設採檢站，其中長庚醫院在宮廟設四線作PCR，為上竹及中興二里里民採檢，旗津醫院作南汕里，預計PCR採檢人數達6000人。今天中午包括中信等造廠員工都到旗津廣濟宮集結受檢，不少員工表示，是公司通知而來，一名民眾說，知道高雄港口現有13人染疫，不清楚旗津地區也可能陷入風險。

高雄港群聚目前已經有13人確診，為了切斷感染源醫護人員今天在旗津廣濟宮成立大型篩檢站，收到通知的民眾準備接受採檢。記者劉學聖／攝影
高雄港群聚目前已經有13人確診，為了切斷感染源醫護人員今天在旗津廣濟宮成立大型篩檢站，收到通知的民眾準備接受採檢。記者劉學聖／攝影
高雄港群聚目前已經有13人確診，為了切斷感染源醫護人員今天在旗津廣濟宮成立大型篩檢站，醫護人員全副武裝到場。記者劉學聖／攝影
高雄港群聚目前已經有13人確診，為了切斷感染源醫護人員今天在旗津廣濟宮成立大型篩檢站，醫護人員全副武裝到場。記者劉學聖／攝影
高雄港群聚目前已經有13人確診，為了切斷感染源醫護人員今天在旗津廣濟宮成立大型篩檢站，醫護人員全副武裝到場，收到通知的民眾一一排隊準備接受採檢。記者劉學聖／攝影
高雄港群聚目前已經有13人確診，為了切斷感染源醫護人員今天在旗津廣濟宮成立大型篩檢站，醫護人員全副武裝到場，收到通知的民眾一一排隊準備接受採檢。記者劉學聖／攝影
高雄港群聚目前已經有13人確診，為了切斷感染源醫護人員今天在旗津廣濟宮成立大型篩檢站，醫護人員全副武裝為民眾採檢。記者劉學聖／攝影
高雄港群聚目前已經有13人確診，為了切斷感染源醫護人員今天在旗津廣濟宮成立大型篩檢站，醫護人員全副武裝為民眾採檢。記者劉學聖／攝影

高雄港 足跡 衛生局

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