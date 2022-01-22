快訊

員工染疫竟不甩桃市府停工令持續運作 亞旭電腦挨罰了

高雄今再暴增14例共累計27例！今確診者足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東蜜棗蓮霧低溫宅配爆量 周春米協調郵局出車運送

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
立委周春米接獲屏東蓮霧、蜜棗果農陳情，部分縣市的貨物配送要控管，協調台灣郵政公司，郵局可個案配合，以「早上收傍晚到」方式，提供屏東在低溫宅配外，另個救急因應的選擇。圖／民眾提供
立委周春米接獲屏東蓮霧、蜜棗果農陳情，部分縣市的貨物配送要控管，協調台灣郵政公司，郵局可個案配合，以「早上收傍晚到」方式，提供屏東在低溫宅配外，另個救急因應的選擇。圖／民眾提供

農曆過年期間適合送禮的蓮霧、蜜棗等屏東出產的水果，因北部疫情的分流上班和遵守勞動基準法等因素，低溫宅配再次爆量，部分縣市的貨物配送要控管；立委周春米接獲屏東果農陳情，協調台灣郵政公司，郵局可個案配合，以「早上收傍晚到」方式，提供屏東在低溫宅配外，另一個救急因應的選擇，也會通知每位有需求的農友。

周春米說，接獲農民陳情，過往配合的低溫宅配物流公司，竟然在過年前收送禮的重要時期，宣布部分縣市的貨物配送要控管，影響農民原本年節禮盒配送的規畫，更有農民發現隔壁高雄市大社地區，仍有提供低溫配送的物流服務，感覺屏東的農民是次等國民，屏東的水果遭到歧視，在無路可走的情況下，才向立委服務處陳情。

她說，接獲陳情的第一時間就立刻聯繫台灣郵政公司，在農民有需求的時候，解決他們的煩惱，在協調後，郵政部門願意幫助運送，以個案配合、早上收傍晚到的方案，提供屏東果農緊急因應的服務，另外在和物流公司溝通後，也將恢復全區域配送，提升物流能量。

立委周春米接獲屏東蓮霧、蜜棗果農陳情，部分縣市的貨物配送要控管，協調台灣郵政公司，郵局可個案配合，以「早上收傍晚到」方式，提供屏東在低溫宅配外，另個救急因應的選擇。圖／民眾提供
立委周春米接獲屏東蓮霧、蜜棗果農陳情，部分縣市的貨物配送要控管，協調台灣郵政公司，郵局可個案配合，以「早上收傍晚到」方式，提供屏東在低溫宅配外，另個救急因應的選擇。圖／民眾提供

屏東 農民 低溫

延伸閱讀

屏東綠營熱戰 周春米：莊瑞雄別把不支持者都打成魔鬼

藍議員相挺被指介入綠初選 周春米：爭取不分藍綠支持

「別管誰與魔鬼共舞」 鍾佳濱拋題挑戰莊瑞雄周春米

屏東綠議員、農漁民、法、學界要莊瑞雄為其失言道歉

相關新聞

屏東公共自行車破385萬人次 即日起新增Line Pay借車

屏東公共自行車營運7年多來總使用人數已突破385萬人次，為讓租借方式更多元，目前使用「一卡通」及「信用卡」兩種租借方式外...

影／高雄港群聚案延燒 衛生局擴大採檢

高雄一家三口群聚案因確診男童父親工作範圍進出高雄港導致疫情擴散，本次新光輪群聚感染至昨天累計造成13人確診，基因定序為O...

屏東蜜棗蓮霧低溫宅配爆量 周春米協調郵局出車運送

農曆過年期間適合送禮的蓮霧、蜜棗等屏東出產的水果，因北部疫情的分流上班和遵守勞動基準法等因素，低溫宅配再次爆量，部分縣市...

影／屏東熱帶農業博覽會開幕 彩繪稻田繽紛花海超吸晴

將屏東農、漁、畜、林、農業精華多元呈現的屏東熱帶農業博覽會，今天開幕展至2月28日（除夕休園），推出9大農業主題外，今年...

澎湖文化局長人事異動 賴峰偉盼再創新局

澎湖縣政府文化局長人事異動，今天舉行交接典禮，新任局長由縣府參議洪棟霖接任，澎湖縣長賴峰偉主持交接典禮，感謝卸任局長王國...

疫情又起 陳其邁：今年還是會加強照顧受損產業

高雄市111年總預算三讀通過，今天上午閉會。議員邱于軒附帶決議，要求市府援用「移緩濟急」項目涉及經濟振興，內容須事先知會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。