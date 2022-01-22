屏東蜜棗蓮霧低溫宅配爆量 周春米協調郵局出車運送

農曆過年期間適合送禮的蓮霧、蜜棗等屏東出產的水果，因北部疫情的分流上班和遵守勞動基準法等因素，低溫宅配再次爆量，部分縣市的貨物配送要控管；立委周春米接獲屏東果農陳情，協調台灣郵政公司，郵局可個案配合，以「早上收傍晚到」方式，提供屏東在低溫宅配外，另一個救急因應的選擇，也會通知每位有需求的農友。

周春米說，接獲農民陳情，過往配合的低溫宅配物流公司，竟然在過年前收送禮的重要時期，宣布部分縣市的貨物配送要控管，影響農民原本年節禮盒配送的規畫，更有農民發現隔壁高雄市大社地區，仍有提供低溫配送的物流服務，感覺屏東的農民是次等國民，屏東的水果遭到歧視，在無路可走的情況下，才向立委服務處陳情。