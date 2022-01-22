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影／屏東熱帶農業博覽會開幕 彩繪稻田繽紛花海超吸晴

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
將屏東農、漁、畜、林、農業精華多元呈現的屏東熱帶農業博覽會，今天開幕展至2月28日（除夕休園）。記者潘欣中／攝影
將屏東農、漁、畜、林、農業精華多元呈現的屏東熱帶農業博覽會，今天開幕展至2月28日（除夕休園）。記者潘欣中／攝影

將屏東農、漁、畜、林、農業精華多元呈現的屏東熱帶農業博覽會，今天開幕展至2月28日（除夕休園），推出9大農業主題外，今年取得台灣華特迪士尼公司圖像授權，將旗下「迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理」等5大標誌性品牌的中綠色的經典角色，透過巨型彩繪稻田，夢幻繽紛的花海呈現；開幕首日吸引數千遊客參觀， 開心和自己喜歡的角色人物拍照打卡。

屏東熱博今年的9大農業主題，包含屏東道之驛「農業物產館」啟動試營運，1樓販售本縣地方農特產品，2樓設有迪士尼快閃店及歷屆熱博回顧展，可於館內2樓及3樓長廊觀賞迪士尼彩繪稻田；花藝區展示玫瑰及蘭花館；在地文化專區包含農村再生區、客家產業館、原鄉咖啡展出；農業亮點區設田邊市集、智慧農業、及農科專區；還有奇形怪狀的瓜果長廊、綠藝盆景區、農漁畜及動保區等特色區域。

熱博週間活動天天有採果樂、迪士尼經典動畫及電影戶外播映會，並有屏東縣交響樂團、南榮國中及屏大附小等演出迪士尼主題交響音樂會，還有街舞比賽、小小買菜員等趣味活動；「迪士尼綠活童樂會」將於1月22至23日及1月29至30四天下午在主舞台歡樂登場，遊客當天入場身著迪士尼角色相關服飾與配件，即可獲得一個迪士尼授權束口後背包作為紀念。

縣長潘孟安說，今年熱博活動動靜態內容皆精采，歡迎春節寒假一起來屏東熱博熱鬧走春；因應疫情，熱博活動期間實施入園人流管制，進入園區採實聯制、全程佩戴口罩、測量體溫，園內設有飲食專區不可邊走邊吃，歡迎大家配合相關防疫措施，安心安全的一起來屏東熱博走春。

將屏東農、漁、畜、林、農業精華多元呈現的屏東熱帶農業博覽會，今天開幕展至2月28日（除夕休園）。記者潘欣中／攝影
將屏東農、漁、畜、林、農業精華多元呈現的屏東熱帶農業博覽會，今天開幕展至2月28日（除夕休園）。記者潘欣中／攝影
將屏東農、漁、畜、林、農業精華多元呈現的屏東熱帶農業博覽會，今天開幕展至2月28日（除夕休園），縣長潘孟安（中）和來賓在巨型彩繪稻田玩自拍。記者潘欣中／攝影
將屏東農、漁、畜、林、農業精華多元呈現的屏東熱帶農業博覽會，今天開幕展至2月28日（除夕休園），縣長潘孟安（中）和來賓在巨型彩繪稻田玩自拍。記者潘欣中／攝影
將屏東農、漁、畜、林、農業精華多元呈現的屏東熱帶農業博覽會，今天開幕展至2月28日（除夕休園）。記者潘欣中／攝影
將屏東農、漁、畜、林、農業精華多元呈現的屏東熱帶農業博覽會，今天開幕展至2月28日（除夕休園）。記者潘欣中／攝影
將屏東農、漁、畜、林、農業精華多元呈現的屏東熱帶農業博覽會，今天開幕展至2月28日（除夕休園），縣長潘孟安（中）今天主持開幕儀式。記者潘欣中／攝影
將屏東農、漁、畜、林、農業精華多元呈現的屏東熱帶農業博覽會，今天開幕展至2月28日（除夕休園），縣長潘孟安（中）今天主持開幕儀式。記者潘欣中／攝影
將屏東農、漁、畜、林、農業精華多元呈現的屏東熱帶農業博覽會，今天開幕展至2月28日（除夕休園），縣長潘孟安（中）和來賓在巨型彩繪稻田玩自拍。記者潘欣中／攝影
將屏東農、漁、畜、林、農業精華多元呈現的屏東熱帶農業博覽會，今天開幕展至2月28日（除夕休園），縣長潘孟安（中）和來賓在巨型彩繪稻田玩自拍。記者潘欣中／攝影

迪士尼 屏東縣 交響樂團

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