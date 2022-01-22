快訊

桃園公布9處確診者足跡 南崁多加教會、台茂購物中心在列

市場重新洗牌反而是契機 星宇解構經營思維才能在爛局中打出好牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖文化局長人事異動 賴峰偉盼再創新局

聯合報 / 記者林保光／即時報導
澎湖縣文化局長人事異動，今天舉行交接典禮，由參議洪棟霖（右）接任局長。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣文化局長人事異動，今天舉行交接典禮，由參議洪棟霖（右）接任局長。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣政府文化局長人事異動，今天舉行交接典禮，新任局長由縣府參議洪棟霖接任，澎湖縣長賴峰偉主持交接典禮，感謝卸任局長王國裕盡心盡力完成多項文化建設，也期許洪棟霖持續深耕文化，再創新局。

澎湖縣府發言人陳其育今天表示，卸任局長王國裕因身體因素，已多次向縣長表達需要休息，縣長才同意調整文化局長人事。王國裕調縣府參議。新任局長洪棟霖曾任澎湖縣旅遊局長、建設處長、行政處長、參議等職務。另澎湖車船處長今天也調整人事，由參議馬金足調任處長，卸任處長賴淨明調參議。

今天賴峰偉主持文化局長交接典禮，表示王國裕擔任文化局長期間，完成澎湖生博館兒童探索區、活化西嶼彈藥本庫、修復篤行十村時光迴廊、啟用洪根深美術館、普查全縣宮廟文物、輔導社區總體營造、籌設澎湖美術館、規畫鼎灣文創園區，並讓澎湖在2020年獲教育部「整體閱讀力躍升城市」全國第一的榮耀，成果豐碩。

賴峰偉也表示，新任局長洪棟霖是他擔任第一任縣長時提拔的主管，推動中正路文化商圈整建、草擬第3漁港投資規章、突破青青草園闢建困境，為縣政貢獻良多。他期許洪棟霖持續深耕文化，再創新局。

澎湖 文化局 賴峰偉

延伸閱讀

澎湖發春節敬老禮金 長者樂收5000元大紅包

澎湖縣府攜手經國學院 招收護理公費生服務在地

澎湖青青社區營造 期許融入在地文化

防杜疫情擴散 澎湖縣長賴峰偉感謝第一線消防人員

相關新聞

影／屏東熱帶農業博覽會開幕 彩繪稻田繽紛花海超吸晴

將屏東農、漁、畜、林、農業精華多元呈現的屏東熱帶農業博覽會，今天開幕展至2月28日（除夕休園），推出9大農業主題外，今年...

屏東蜜棗蓮霧低溫宅配爆量 周春米協調郵局出車運送

農曆過年期間適合送禮的蓮霧、蜜棗等屏東出產的水果，因北部疫情的分流上班和遵守勞動基準法等因素，低溫宅配再次爆量，部分縣市...

澎湖文化局長人事異動 賴峰偉盼再創新局

澎湖縣政府文化局長人事異動，今天舉行交接典禮，新任局長由縣府參議洪棟霖接任，澎湖縣長賴峰偉主持交接典禮，感謝卸任局長王國...

疫情又起 陳其邁：今年還是會加強照顧受損產業

高雄市111年總預算三讀通過，今天上午閉會。議員邱于軒附帶決議，要求市府援用「移緩濟急」項目涉及經濟振興，內容須事先知會...

防外縣市垃圾矇混闖關 高市環保局查出300筆申報不實

高雄市旗下焚化爐因屆年限，宣布禁收外縣市垃圾進行降載，卻發現有外縣市清運業者運用各種手法企圖非法將外縣市廢棄物轉運入高雄...

五甲尾滯洪池 2月底完工

高雄岡山區為隨里、嘉興里及潭底里地勢低窪，逢雨必淹，居民苦不堪言，市府向中央爭取8.1億闢建五甲尾滯洪池，滯洪量60萬噸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。