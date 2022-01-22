澎湖文化局長人事異動 賴峰偉盼再創新局

澎湖縣政府文化局長人事異動，今天舉行交接典禮，新任局長由縣府參議洪棟霖接任，澎湖縣長賴峰偉主持交接典禮，感謝卸任局長王國裕盡心盡力完成多項文化建設，也期許洪棟霖持續深耕文化，再創新局。

澎湖縣府發言人陳其育今天表示，卸任局長王國裕因身體因素，已多次向縣長表達需要休息，縣長才同意調整文化局長人事。王國裕調縣府參議。新任局長洪棟霖曾任澎湖縣旅遊局長、建設處長、行政處長、參議等職務。另澎湖車船處長今天也調整人事，由參議馬金足調任處長，卸任處長賴淨明調參議。

今天賴峰偉主持文化局長交接典禮，表示王國裕擔任文化局長期間，完成澎湖生博館兒童探索區、活化西嶼彈藥本庫、修復篤行十村時光迴廊、啟用洪根深美術館、普查全縣宮廟文物、輔導社區總體營造、籌設澎湖美術館、規畫鼎灣文創園區，並讓澎湖在2020年獲教育部「整體閱讀力躍升城市」全國第一的榮耀，成果豐碩。

賴峰偉也表示，新任局長洪棟霖是他擔任第一任縣長時提拔的主管，推動中正路文化商圈整建、草擬第3漁港投資規章、突破青青草園闢建困境，為縣政貢獻良多。他期許洪棟霖持續深耕文化，再創新局。