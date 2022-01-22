疫情又起 陳其邁：今年還是會加強照顧受損產業

高雄市111年總預算三讀通過，今天上午閉會。議員邱于軒附帶決議，要求市府援用「移緩濟急」項目涉及經濟振興，內容須事先知會議會。市長陳其邁表示，尊重議會決議，以及遵守預算法及災防法規定辦理；疫情又來，會加強照顧觀光餐飲、旅宿、商圈夜市等受損產業。

高市議會第6次定期大會及召開2次臨時會，審定總預算歲入為新台幣1455億5573萬3000元，公債及賒借收入98億9394萬9000 元，歲出1514億4968萬2000元，債務還本40億元。其中，歲入預算刪減4193萬6000元，公債及賒借收入刪減7000元，歲出刪減4194萬3000元，新聞局3043萬綜合宣傳費被刪最多。

市府解釋，歲入部分刪減行政暨國際處規費收入3萬6千元、新建工程處其他收入240萬元、交通局與都市發展局營業盈餘及事業收入共5000萬元，另增列高雄流行音樂中心各項營運收入1000萬元及觀光局壽山動物園門票收入50萬元。歲出部分，刪減行政暨國際處訪賓接待聯繫業務150萬元、民政局宗教輔導及禮俗改善77萬2千元、經發局產業服務與經營輔導管理500萬元、青年局青年職涯發展與輔導200萬元、運動發展局及環境保護局的行政管理共44萬1千元，以及文化局文化政策與環境推展180萬元。

經發局去年因應疫情推出「高雄券」，透過災防法以「移緩濟急」項目籌措經費，預算從2億增加至3億，今年又編列3億預算。議員邱于軒提出附帶決議獲大會通過，要求今年如發生符合災防法所列重大事故，市府調整收支移緩濟急支應時，有關經濟振興部分，應於支應前先將內容送議會黨團協商後執行。

市長陳其邁表示，他會尊重議會決議，遵守預算法跟災防法相關法律規定辦理，不管在減災、救災還有重建過程，讓市民能夠更安心，同時也能夠在疫情衝擊之後的重建工作、經濟的振興能夠落實。