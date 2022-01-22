防外縣市垃圾矇混闖關 高市環保局查出300筆申報不實

高雄市旗下焚化爐因屆年限，宣布禁收外縣市垃圾進行降載，卻發現有外縣市清運業者運用各種手法企圖非法將外縣市廢棄物轉運入高雄，高市環保局為此加強稽查，勾稽篩選事業單位廢棄物網路申報資料，至今發現約300等申報不符，試圖矇混闖關！環保局提醒，非法轉運業者依法可廢止許可證並開罰。

高雄市為避免清除業者將外縣市廢棄物轉為高雄廢棄物產源進行申報，非法轉運到高雄，加強稽查發現約300筆申報不符，環保局指若確認非法轉運，將依「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」第27條規定，廢止業者許可證，並依「廢棄物清理法」第48條規定移送偵辦，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台鎮幣1000萬元以下罰金。

高市環保局表示，經勾稽篩選約8000筆事業單位廢棄物網路申報資料，逐一實地查核，已查核的2500筆約有300筆申報不符。

包括申報的事業單位名稱已變更、原址已搬遷、門牌變更未更新、已歇(休)業等，與現行營運狀態的資料並不相符。其次是申報事業單位的噸數與實際清運噸數不符，有的是有申報但實際無清運、有的是申報噸數為A噸，實際清運B噸。除此，也有申報清運但實際未委託清運； 申報委託的清除業者與實際委託清除的業者不符。