屏東燈節今晚璀璨開幕 享受夢幻般光之盛宴

「2022屏東燈節」今晚在屏東縣民公園正式點燈開幕，今年延續以往的萬年溪燈區外，新增縣民公園及勝利星村創意生活園區，3大燈區分別呈現「糖」、「年味」及「家」主題，共48座燈飾，結合屏東往昔產業、歷史與人文溫度，從打造萬年溪「光之流域」變成整座城市的「光之盛宴」，活動持續至2月28日，讓民眾在春節期間多了遊玩新選擇。

縣長潘孟安說，2017年起舉辦屏東綵燈節，以流貫屏東市的萬年溪為場域布置藝術燈飾，跳脫傳統燈會形式令人驚艷，連年辦理下來已成為屏東代表性燈節活動。近年來屏東市容景觀脫胎換骨，縣府決定融入城市地景，擴大規模為「屏東燈節」，民眾悠遊其中更能感受城市的蛻變與進步。

縣府傳播暨國際事務處說，萬年溪燈區從萬年溪仁愛路至棒球路段，涵蓋萬年公園及復興公園，布置22座燈飾，以年味、祈願、繽紛童趣與科技變幻為主題，其中萬年溪景觀橋變成一道劃破星空的銀河，設置動力機械的造型太空梭燈飾，搭配燈光、煙霧及音效，宛如太空梭一飛沖天；沿岸1.8公里的人行道樹以水藍、檸檬黃、水粉及玫瑰金4種燈光妝點，十分夢幻，另還規畫水舞燈光秀演出。

榮獲12座國際大獎的縣民公園，前身是舊紙漿廠，燈區即以「光、影、糖、紙」為主題，透過燈光藝術交織歷史的紋理，見證紙漿廠的轉型，回首屏東「糖都」的燦爛榮光；14座燈飾中有高10公尺的主燈「摺紙生花」，以機械動態及摺紙藝術展現花朵開合樣貌；去年在車城鄉看海美術館造成轟動的「春江獸」，化身為「年糕怪獸」，帶著滿滿年味與大家見面。

屏東市勝利星村的12座燈飾以「老家」為主題，透過不同時空背景、空間環境、族群物種、角色立場等，結合復古懷舊與童趣幽默詮釋所謂「老家」的樣子，同時與大小朋友喜愛的snoopy史努比合作，特別打造商品快閃店和主題公車及Pbike。

為因應今年燈節3大燈區，縣府規畫免費接駁車串聯燈區，燈節期間每日下午5點至10點，每15至20分鐘一班車，從屏東轉運站發車，行經勞工公園(前勞工育樂中心)、復興圖書館、縣民公園(棒球場對面)、幸福公園站、勝利星村、移民署站等。