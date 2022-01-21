快訊

太魯閣受害家屬罵「還我女兒命來」 李義祥獲釋後磕頭道歉

高雄市111年度總預算三讀通過 歲出刪減4194萬

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議長曾麗燕下午敲槌通過高雄市府111年度總預算案。圖／高市議會提供
高市議長曾麗燕下午敲槌通過高雄市府111年度總預算案。圖／高市議會提供

高雄市議會今天審議完成111年度地方總預算案，歲入預算刪減4193萬6000元，公債及賒借收入刪減7000元，歲出預算刪減4194萬3000元，審定總預算歲入為1455 億5573萬元、歲出1514 億4968 萬，債務還本40億元。

高雄市今年度歲入編列1455.98億元，歲出編列1514.92億元，高雄市議會召開第6次定期大會及第8、第9次臨時會審查預算。

在連續兩天黨團協商後，高市議會今天下午審議通過111年度地方總預算案，歲入預算計刪減4193萬6000元，公債及賒借收入刪減7000元，歲出預算刪減4194萬3000元，明天臨時會閉幕。

去年度市府透過「移緩濟急」方式籌措高雄券經費引發爭議。議員邱于軒針對總預算案提出附帶決議，要求今年如再發生符合災救法所列重大事故，市府在調整當年度收支移緩濟急支應時，有關經濟振興部分，相關內容應先送議會黨團協商後執行。

去年110年度總預算案，歲入預算刪減1億9590萬元，歲出預算刪減2億5301萬8000元。

高雄市議會今天審議完成111年度地方總預算案。圖／高市議會提供
高雄市議會今天審議完成111年度地方總預算案。圖／高市議會提供

高雄市 高雄券

延伸閱讀

北市府總預算案卡關 議會1月24日政黨協商續審

高市議員批清潔隊招考 扛沙包跑步危險且對女性不公

影／中油林園廠火光灼傷工人 民代轟連基本功都做不好

邱于軒揭虐童反遭幼教界罵「作秀」怒告6團體結果出爐

相關新聞

中油董事會過了！補助高市府8000萬改建壽山動物園

高雄市政府向台灣中油公司提案補助8000萬改建壽山動物園，引發社會熱議及中油內部反彈。中油董事會今天再度討論此案，因為社...

影／虎航「虎虎生風」彩繪機首飛金門 民眾先睹為快

再過幾天就是農曆春節，台灣虎航因應今年是生肖屬虎本命年，上週宣布推出由當代藝術家董陽孜創作的紀念版「虎虎生風」彩繪機，這...

屏東2在地企業投入公益 捐救護車盼拋磚引玉

屏東縣印象建設公司和雍東加油站公司各捐1輛市價逾300萬元的救護車，供縣消防局屏東分隊汰換使用，捐贈儀式今天在縣府東側椰...

城中城大火慘劇後 高市排除978棟老舊大樓逃生障礙

高雄城中城大火燒出老舊建物公安問題，高市府啟動全市1099棟20年以上老舊大樓逃生通道障礙稽查，至今年元月19日全數完成...

屏東市幸福公園停車場啟用 結合觀光公車玩遍市區景點

屏東市中正路與勝利路口的屏東市幸福公園暨停車場，今天由縣長潘孟安和地方人士共同揭牌後啟用，另包括屏東菸廠、屏東舊酒廠等停...

金門「環境清潔週」啟動 全縣總動員清理環境迎新年

春節將屆，金門縣政府今天在五鄉鎮公所同步舉辦「環境清潔週誓師活動」，召集金門國家公園管理處、陸軍金門防衛指揮部、機關、學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。