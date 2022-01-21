高雄市111年度總預算三讀通過 歲出刪減4194萬
高雄市議會今天審議完成111年度地方總預算案，歲入預算刪減4193萬6000元，公債及賒借收入刪減7000元，歲出預算刪減4194萬3000元，審定總預算歲入為1455 億5573萬元、歲出1514 億4968 萬，債務還本40億元。
高雄市今年度歲入編列1455.98億元，歲出編列1514.92億元，高雄市議會召開第6次定期大會及第8、第9次臨時會審查預算。
在連續兩天黨團協商後，高市議會今天下午審議通過111年度地方總預算案，歲入預算計刪減4193萬6000元，公債及賒借收入刪減7000元，歲出預算刪減4194萬3000元，明天臨時會閉幕。
去年度市府透過「移緩濟急」方式籌措高雄券經費引發爭議。議員邱于軒針對總預算案提出附帶決議，要求今年如再發生符合災救法所列重大事故，市府在調整當年度收支移緩濟急支應時，有關經濟振興部分，相關內容應先送議會黨團協商後執行。
去年110年度總預算案，歲入預算刪減1億9590萬元，歲出預算刪減2億5301萬8000元。
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