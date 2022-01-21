快訊

太魯閣受害家屬罵「還我女兒命來」 李義祥獲釋後磕頭道歉

終結淹水噩夢！高雄第三大滯洪池完工防洪量能再升級　

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市政府水利局向水利署爭取補助斥資8.1億闢建五甲尾滯洪池，滯洪量60萬噸，為高市第三大滯洪池。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府水利局向水利署爭取補助斥資8.1億闢建五甲尾滯洪池，滯洪量60萬噸，為高市第三大滯洪池。記者陳弘逸／攝影

高雄岡山區為隨、嘉興里等三里地勢低窪，逢雨必淹，令居民苦不堪言，高雄市政府水利局向水利署爭取補助斥資8.1億闢建五甲尾滯洪池，滯洪量60萬噸，為高市第三大滯洪池，今年2月底將完工，有望改善周邊積淹水

岡山區為隨里、嘉興里及潭底里地勢低窪，大雨一來，除道路積淹水問題不斷，多年前曾傳出水淹進民宅；為隨里長曾三祈說，在五甲尾滯洪池完工前，周邊易淹水地區，僅靠幾座抽水站，只要遇連續豪雨就緩不濟急。

為解決岡山土庫流域低窪地區經常淹水問題，水利局向水利署爭取，斥資8.1億闢建五甲尾滯洪池，於2019年5月初動工；市府水利局工程科長龔清志說，去年8月豪雨滯洪池雖未完工，卻達40萬噸滯洪量，今年2月底完工，未來汛期有望達到60萬噸滯洪量，也是高市僅次於典寶溪A、B滯洪池第三大滯洪池。

龔清志說，未來五甲尾滯洪池會搭配既有的抽水站進行聯合操作，加速抽水降低渠道水位及滯洪池排空，預期可大幅改善周邊易淹水問題，另後續潭底排水改善及土庫水防道路等也將於今明兩年陸續完工。

潭底里長陳勝傑說，潭底路為易淹水地區，去年豪雨道路就多次淹高到20至30公分，居民都引頸期盼未來滯洪池能發揮功效，終結淹水噩夢。

高雄市政府水利局向水利署爭取補助斥資8.1億闢建五甲尾滯洪池，滯洪量60萬噸，為高市第三大滯洪池。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府水利局向水利署爭取補助斥資8.1億闢建五甲尾滯洪池，滯洪量60萬噸，為高市第三大滯洪池。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府水利局向水利署爭取補助斥資8.1億闢建五甲尾滯洪池，滯洪量60萬噸，為高市第三大滯洪池。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府水利局向水利署爭取補助斥資8.1億闢建五甲尾滯洪池，滯洪量60萬噸，為高市第三大滯洪池。記者陳弘逸／攝影

滯洪池 淹水 岡山

延伸閱讀

防範中資 澳洲金援巴紐升級港口

高雄疫情與新光輪有關 脫口罩喝飲料傳染同交通船人員

等了30年協調千名地主 台南麻豆工業區市地重劃竣工

高雄確診男隱匿足跡 黃偉哲：有破口台南市民不原諒他

相關新聞

中油董事會過了！補助高市府8000萬改建壽山動物園

高雄市政府向台灣中油公司提案補助8000萬改建壽山動物園，引發社會熱議及中油內部反彈。中油董事會今天再度討論此案，因為社...

影／虎航「虎虎生風」彩繪機首飛金門 民眾先睹為快

再過幾天就是農曆春節，台灣虎航因應今年是生肖屬虎本命年，上週宣布推出由當代藝術家董陽孜創作的紀念版「虎虎生風」彩繪機，這...

屏東2在地企業投入公益 捐救護車盼拋磚引玉

屏東縣印象建設公司和雍東加油站公司各捐1輛市價逾300萬元的救護車，供縣消防局屏東分隊汰換使用，捐贈儀式今天在縣府東側椰...

城中城大火慘劇後 高市排除978棟老舊大樓逃生障礙

高雄城中城大火燒出老舊建物公安問題，高市府啟動全市1099棟20年以上老舊大樓逃生通道障礙稽查，至今年元月19日全數完成...

屏東市幸福公園停車場啟用 結合觀光公車玩遍市區景點

屏東市中正路與勝利路口的屏東市幸福公園暨停車場，今天由縣長潘孟安和地方人士共同揭牌後啟用，另包括屏東菸廠、屏東舊酒廠等停...

金門「環境清潔週」啟動 全縣總動員清理環境迎新年

春節將屆，金門縣政府今天在五鄉鎮公所同步舉辦「環境清潔週誓師活動」，召集金門國家公園管理處、陸軍金門防衛指揮部、機關、學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。