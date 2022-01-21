終結淹水噩夢！高雄第三大滯洪池完工防洪量能再升級　

高雄岡山區為隨、嘉興里等三里地勢低窪，逢雨必淹，令居民苦不堪言，高雄市政府水利局向水利署爭取補助斥資8.1億闢建五甲尾滯洪池，滯洪量60萬噸，為高市第三大滯洪池，今年2月底將完工，有望改善周邊積淹水。

岡山區為隨里、嘉興里及潭底里地勢低窪，大雨一來，除道路積淹水問題不斷，多年前曾傳出水淹進民宅；為隨里長曾三祈說，在五甲尾滯洪池完工前，周邊易淹水地區，僅靠幾座抽水站，只要遇連續豪雨就緩不濟急。

為解決岡山土庫流域低窪地區經常淹水問題，水利局向水利署爭取，斥資8.1億闢建五甲尾滯洪池，於2019年5月初動工；市府水利局工程科長龔清志說，去年8月豪雨滯洪池雖未完工，卻達40萬噸滯洪量，今年2月底完工，未來汛期有望達到60萬噸滯洪量，也是高市僅次於典寶溪A、B滯洪池第三大滯洪池。

龔清志說，未來五甲尾滯洪池會搭配既有的抽水站進行聯合操作，加速抽水降低渠道水位及滯洪池排空，預期可大幅改善周邊易淹水問題，另後續潭底排水改善及土庫水防道路等也將於今明兩年陸續完工。