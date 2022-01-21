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中油董事會過了！補助高市府8000萬改建壽山動物園

聯合報 / 記者徐如宜徐白櫻／高雄即時報導
台灣中油公司董事會通過補助八千萬高雄壽山動物園改建案。本報資料照片
台灣中油公司董事會通過補助八千萬高雄壽山動物園改建案。本報資料照片

高雄市政府向台灣中油公司提案補助8000萬改建壽山動物園，引發社會熱議及中油內部反彈。中油董事會今天再度討論此案，因為社會、媒體關注，董事們也格外謹慎，最後決議通過，不過有「但書」，所有計畫內容必須完全符合經濟部與中油相關回饋補助要點規章，此案最後還需報經濟部轉行政院核定才能辦理。

高雄市政府向中油提出捐助8000萬元改建壽山動物園，中油董事會去年12月以「計畫內容過於簡略」退回此案，要求重送資料，今天的董事會將再審此案。由於外界高度關注此案，董事會將此案留在最後討論，讓董事們發表意見。三席勞工董事也代表工會表達態度，並未反對但嚴格把關，認為高市府補提的資料的確比較完整。

由於前次中油董事會覺得高市府提報計畫在有關「企業回饋」項目內容不夠明確，所以要求市府觀光局補充說明。高雄市觀光局在補送的資料指出，動物園歡迎贊助單位或企業到動物園舉辦企業家庭日，未來不僅免門票，還會給予其他額外付費的活動項目或餐飲折扣，中油或其他贊助單位員工全適用。

台灣石油工會理事長陳嘉麟表示，高雄市政府提出的壽山動物園改建補助案，屬中油「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心計畫」的專案睦鄰，循例重要專案計畫都會提供固定百分比來做睦鄰；接下來還有四輕的更新工程等，這些重大工程都會對地方有所回饋，法源沒有問題。

陳嘉麟表示，中油是國營事業，須善盡取之於地方、用之於地方的社會責任，工會也尊重董事會是中油最高決策單位，對於公司補助壽山動物園改建案，要求計畫內容必須符合「經濟部所屬事業機構睦鄰工作要點」及中油的相關睦鄰及回饋制度。名正才能言順，雖然董事會已通過此案，如果計畫內容不是那麼符合，還是應該有所修正。

對於中油董事會通過8000萬補助壽山動物園改建案，市府回應目前以防疫優先。

台灣中油公司董事會通過補助八千萬高雄壽山動物園改建案。本報資料照片
台灣中油公司董事會通過補助八千萬高雄壽山動物園改建案。本報資料照片
台灣中油公司董事會通過補助八千萬高雄壽山動物園改建案。本報資料照片
台灣中油公司董事會通過補助八千萬高雄壽山動物園改建案。本報資料照片

中油 壽山動物園 高雄市

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