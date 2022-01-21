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清明連假台金航線 1月24日開放訂位

中央社 / 金門縣21日電

今年清明節有4天連假，台金航線共486架次、5萬6404個座位數，訂於1月24日上午9時起開放訂位。金門縣政府今天表示，民航局已要求航空公司注意訂位狀況，後續將視需求適時增班。

清明假期自4月2日至5日共4天連假。金門縣政府傍晚發佈新聞表示，依民航局規劃，4月1日至6日為航空疏運期共6天，尖峰時段為4月1日至3日台灣出發往金門方向，以及4日至6日金門出發回台灣方向。

縣府表示，在民航局規劃下，清明連假台金航線共486架次、5萬6404個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班；而管制期間的機票都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，方便使有限的空運資源獲得更有效利用。

縣府提醒旅客，如因故無法搭乘原訂航班時，務必在航班起飛前通知航空公司取消訂位，並到原開票處依原機票規定辦理退票。此外，民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間在機場候補。

配合中央流行疫情指揮中心實施防疫工作，各機場航廈採單一出入口，入口處採QRCode發送簡訊實聯登記、強制量測體溫及進行手部清潔消毒。縣政府表示，搭機當天有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疑似症狀者不得登機，並應搭乘防疫車輛前往醫院評估及配合必要採檢（公費）。

民航局 金門 連假

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