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關懷獨居長輩 金門縣府辦餐會提前圍爐

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府今天辦「送暖迎春‧關懷團聚」獨居長者圍爐餐會，提前邀長輩圍爐，並送上好禮。圖／縣府提供
金門縣府今天辦「送暖迎春‧關懷團聚」獨居長者圍爐餐會，提前邀長輩圍爐，並送上好禮。圖／縣府提供

再過兩天就是農曆春節金門縣政府關懷獨居長輩，特別在今天舉辦「送暖迎春‧關懷團聚」獨居長者圍爐餐會，提前邀長輩圍爐，希望讓他們感受到溫馨的團圓氣氛。

縣府在今天中午假海洋餐廳舉辦圍爐餐會，包括副縣長李增財、社會處長董燊陪同主持，另外金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊等人都到場陪長輩圍爐。

李增財在致詞時表示，照顧金門在地每位長輩一直都是縣府推展社會福利的重點項目，在福利服務推展上除提供現金式福利津貼發放外，更配合長期照顧2.0計畫提供各式多樣化的照顧服務，其中，社會處團隊致力於推展社區照顧關懷據點，在與民間團體的耕耘之下，已從107年26處成長到現在的37處，定期共餐更從原有11處成長到現在的31處，這也意味著縣內的老人照顧服務更加的多元豐富充實。

活動中，李增財也代表楊縣長，特別致贈紀念品給志工，感謝在場所有長期關懷獨居長輩的志工及村里幹事們，期許在公私協力的耕耘下，金門的老人福利服務品質會越來越好，都能夠受到好的照顧與服務，每位長輩都能夠健康呷百二。

雖然近日「家有喜事」，請假忙於娶媳宴客，但董燊也特別到場參與，他指出金門現有37個社區照顧關懷據點，其中定期提供共餐服務的據點有金湖鎮料羅灣、西埔、下莊、山外、正義、尚義、瓊林村等31個據點；不定期共餐計有金城鎮東門里、庵前;金湖鎮新市里;金寧鄉湖南、安岐、后盤山、西山等7個據點，他說，縣府提供給長輩良好的照顧，希望大家都能健康長壽。

據了解，為使在地獨居長輩也能感受「幸虎滿滿」的年節團圓氣氛，因此縣府在每年農曆年前，都會辦理新春圍爐餐會，藉此表達縣府的用心與關懷，讓長期沒有家人陪伴在身邊的獨居長輩，也能夠感受到年節圍爐的溫馨，共享溫暖的年節氣氛。

金門縣府今天辦獨居長者圍爐餐會，各鄉鎮長到場致意。圖／縣府提供
金門縣府今天辦獨居長者圍爐餐會，各鄉鎮長到場致意。圖／縣府提供

獨居 金門 春節

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