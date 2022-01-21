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金門高梁天然災害救助金有譜 近期撥付農友

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門連2年遭遇旱災，高粱因乾旱生長狀況不佳。圖／縣府提供
金門連2年遭遇旱災，高粱因乾旱生長狀況不佳。圖／縣府提供

受到極端氣候影響，金門已經連續兩年降雨量未達500公厘，水情再創歷史新低，嚴重影響作物的收成，針對去年的高粱旱害，在縣府110年10月15日邀請中央部會啟動應變勘災後，農委會隨即於10月22日公告金門縣5鄉鎮為「農業天然災害現金救助地區」及「農業天然災害低利貸款地區」，縣府今天表示，而相關救助金1661萬元，已於昨日匯入鄉鎮公所帳號，將於近期發放給農友。

縣府建設處表示，為因應乾旱對於農民的影響，去年度縣府特別訂定「農業旱害災害防救標準作業程序」，因110年秋季高粱自栽植期起，整體雨量不足、生長狀況指標已符合啟動勘災標準，故於110月9月29日即邀請農委會派員確認災情，較往年提早啟動勘災作業程序，而相關天然災害救助作業經公告、受理申請、公所勘災，並於111年1月11日由農委會辦理抽查作業後，1月20日農業天然救助金款項已匯至各公所帳號中。

為照顧地區受災農民，縣長楊鎮浯於縣務會議中，多次指示建設處在既有的規定下，應從寬、從速、從簡輔導農民辦理申請作業，而為了讓農地能儘速復養，以期於農曆年前領到救助金，也多次與農委會高層協調溝通，並在陳玉珍立法委員協助下，此次救助金方可快速撥付，而此次農業天然災害救助金額共計1661萬元，更是過去農業天然災害現金救助撥付最多的一次。

縣府表示，農業天然災害現金救助僅是解燃眉之急，為因應極端氣候未來可能常態的發生，縣府自前年旱情起，特別加強農塘浚挖作業擴大儲水空間，同時與自來水廠合作，將再生水導入合適農塘，並與農田水利署合作，藉由各式節水設備與設施，有效利用水資源，就是希望藉由各種措施，減緩極端氣候對於金門農作影響，以期金門農業能永續發展經營。

金門連二年嚴重乾旱，縣府在去年邀請中央部會啟動應變勘災。圖／縣府提供
金門連二年嚴重乾旱，縣府在去年邀請中央部會啟動應變勘災。圖／縣府提供
金門連2年遭遇旱災，高粱因乾旱成為未結穗的空包彈。圖／縣府提供
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農委會 金門 農民

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