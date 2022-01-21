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影／虎航「虎虎生風」彩繪機首飛金門 民眾先睹為快
再過幾天就是農曆春節，台灣虎航因應今年是生肖屬虎本命年，上週宣布推出由當代藝術家董陽孜創作的紀念版「虎虎生風」彩繪機，這架超亮眼彩繪機今天首飛金門航線，讓金門遊客先睹為快，搭乘的民眾都說好幸運。
今日上午11時10分，華信航空 AE1285班機，搭載141名乘客，由台北飛往金門的「虎虎生風」彩繪機降落在尚義機場，在金門上空就可見，除了台灣虎航特有的虎紋直尾翼之外，機身還多了醒目的「虎虎生風」藝術創作，識別度超高，讓不少看到的民眾感到既新奇又興奮。
縣府觀光處特別安排盛大「迎虎」活動「虎你好運到」，贈送機上每位旅客文創「觀光小天使~阿特變身風獅爺」的虎哩好運紅包袋，以及虎皮蛋糕。華信航空也特別贈送每位旅客一枚福虎開運金幣、虎航的虎虎生風紅包，讓旅客博得虎運來、好彩頭，在春節前為機場增添濃濃年味和喜氣。
現場還提供文創紅包DIY活動，讓遊客覺得很新鮮、很應年節氣氛，也充份感受到金門觀光在轉變、充滿了文青風。
觀光處長丁健剛表示，華信航空和台灣虎航，在去年暑假期間合作，由華信向台灣虎航濕租A320飛機，飛航金門，機艙寬敞舒適又快速，讓旅客多了「類出國」的感覺，今天樂見台灣虎航彩繪「虎虎生風」文字飛機首航金門，帶給鄉親旅客驚喜；他也提及，希望疫情稍緩，可以研究由金門直飛沖繩的行程。
據了解，這架「虎虎生風」彩繪機是亞洲地區首架文字彩繪機，廣受航迷討論，台灣虎航今年推出「虎虎生風」彩繪機，一方面是紀念首個本命虎年，一方面也希望藉由「虎虎生風」創作意涵，宣示放眼未來的自我期許及雄心壯志！
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