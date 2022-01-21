快訊

擺脫數A爆難陰影…學測自然科不難 疫苗、諾貝爾獎入題解答出爐！

新北市府員工打疫苗發燒快篩陽性 PCR結果出爐

金馬澎離島海巡 春節前擴大威力掃蕩

中央社 / 連江縣21日電

農曆春節將近，海巡署金馬澎分署預估離島民生物資需求增加，將強化邊境海防作為，今天統合馬祖、金門及澎湖離島執法單位，擴大掃蕩勤務，嚴防越界船隻、走私偷渡等不法事件。

為杜絕COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及非洲豬瘟疫情從境外竄入，維護海域資源及國內農產經濟安定秩序，海巡署金馬澎分署了解各地鄉親對海巡單位期許，各島巡防區指揮部主任主持擴大執法重點。

金馬澎分署透過新聞稿說明，防範馬祖海域陸船越界抽砂情勢，金馬澎分署將持續加強海上目標監控勤務，嚴防國土海域資源威脅，因應春節假期，馬祖加強各岸巡單位安檢人員勤務教育，希望提供年節返家鄉親兼顧安全及便利服務。

金馬澎分署表示，針對金門，特別嚴密清查易生走私及偷渡情事好發地點，包括漁港突堤、岸際空屋、防風林等處，杜絕潛藏治安危機的死角。面對澎湖海域惡劣海象現況，已指導各岸海單位完成救援裝備檢整訓練，期能保障離島居民航程平安。

金馬澎分署表示，離島資源相對不足，感謝及各界長年對於取締越界船舶、查緝走私偷渡工作的支持與指教。民眾最關心的防疫問題，海巡將以嚴謹態度與高標準辦理，查察行動將穿戴符合規範防疫裝備，有效維護海域秩序與國家安全。

海巡署 偷渡 走私

延伸閱讀

春節國道路況看這！ 高公局祭3措施加強防疫

iRent春節服務不打烊 顧客便利移動新選擇

南投魚池鄉蘭花盛產 春節布置祈新年好兆頭

春節勞工出勤別讓權益睡著！中市府：應依法給薪給假

相關新聞

屏東2在地企業投入公益 捐救護車盼拋磚引玉

屏東縣印象建設公司和雍東加油站公司各捐1輛市價逾300萬元的救護車，供縣消防局屏東分隊汰換使用，捐贈儀式今天在縣府東側椰...

城中城大火慘劇後 高市排除978棟老舊大樓逃生障礙

高雄城中城大火燒出老舊建物公安問題，高市府啟動全市1099棟20年以上老舊大樓逃生通道障礙稽查，至今年元月19日全數完成...

屏東市幸福公園停車場啟用 結合觀光公車玩遍市區景點

屏東市中正路與勝利路口的屏東市幸福公園暨停車場，今天由縣長潘孟安和地方人士共同揭牌後啟用，另包括屏東菸廠、屏東舊酒廠等停...

金門「環境清潔週」啟動 全縣總動員清理環境迎新年

春節將屆，金門縣政府今天在五鄉鎮公所同步舉辦「環境清潔週誓師活動」，召集金門國家公園管理處、陸軍金門防衛指揮部、機關、學...

高雄勞工花市福虎生豐迎春花卉展 虎頭蘭本土花卉任挑

高雄市勞工花市「2022福虎生豐迎春花卉展」1月22日登場，受到疫情的影響，今年花展少了進口的花卉，但多了在地農家苦心栽...

高雄年貨公車今天上路 「財神爺」陪搭公車帶來好運

農曆春節腳步接近，高雄三鳳中街是最具指標性年貨大街，高市交通局應景推出「精選年貨公車路線」，提醒市民多搭公車去三鳳中街採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。