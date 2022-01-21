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虎虎生風彩繪機 虎航台金航班先睹為快

中央社 / 金門縣21日電

華信航空由台北飛金門的「虎虎生風」彩繪機今天降落尚義機場，除了虎航特有虎紋直尾翼外，機身還多了醒目「虎虎生風」字樣；意外搭上文字彩繪首航機，乘客倍感驚喜。

金門縣政府發布新聞表示，台灣虎航13日宣布推出由當代藝術家董陽孜創作的紀念版「虎虎生風」彩繪機，成為亞洲地區首架文字彩繪機，廣受航迷討論；機上「虎虎生風」4字，也是當代藝家董陽孜的字首次現身機身。

縣府觀光處安排盛大「迎虎」活動「虎你好運到」，贈送機上每名旅客文創「觀光小天使~阿特變身風獅爺」的虎哩好運紅包袋，以及虎皮蛋糕。華信航空也特別贈送人1枚福虎開運金幣、虎航的虎虎生風紅包，讓旅客博得虎運來、好彩頭，在春節前為機場增添濃濃年味和喜氣。

現場提供在地青年文創紅包DIY活動，讓遊客覺得很新鮮、很有年節氣氛。有旅客得知搭上「虎虎生風」首航都覺得超幸運，更沒想到還能拿到一袋好禮，真是虎年好兆頭，不少人搶拍熱鬧的迎賓畫面。

觀光處長丁健剛接受媒體訪問表示，華信航空和台灣虎航去年暑假期間合作，由華信向台灣虎航濕租A320飛機，飛航金門，機艙寬敞舒適又快速，讓旅客多了「類出國」感覺，今天樂見台灣虎航彩繪「虎虎生風」文字飛機首航金門，帶給民眾和旅客驚喜，希望未來一年大家運勢都如虎添翼，虎虎生風。

新聞稿指出，一向飛國際航線的台灣虎航，自2020年開始飛部分國內航線後受航迷喜愛，常見航迷聚集於景觀台或是飛機巷，只為要補抓台灣虎航航班起降畫面。

華信航空自2020年7月起，向台灣虎航「濕租」A320客機執行華信航空班號部份由松山飛金門航線，滿足離島居民及旅遊需求。現正值春節航空疏運期間，華信航空表示，持續以台灣虎航A320客機執飛部分離島航線，讓旅客享有更寬敞舒適乘坐體驗。

依航空人士說法，所謂「濕租（wet lease）是指航空公司跟其他公司租借飛機，連同機上最少1名機組人員一起租。這種狀況最常出現在剛成立的航空公司，或自己公司沒有租借同型機。

台灣虎航 華信

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