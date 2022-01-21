來自土地公的祝福 屏東車城低收戶加倍幸福

屏南最大間的土地公廟車城福安宮，響應縣府歲末關懷，帶給列冊低收家庭每戶新台幣1000元的紅包壓歲錢，另有10公斤白米，讓弱勢民眾在過年前感受到來自土地公的關懷。

車城福安宮總幹事陳明秀接受中央社記者訪問指出，福安宮自民國104年起，參與這項歲末關懷活動，至今已持續8年，透過縣府建立平台，秉持回饋社會初衷，讓善款能發揮更大效益。

屏東縣政府縣長室秘書吳鴻昌代表縣長潘孟安向福安宮表達感謝並指出，政府部門資源透過攜手民間力量，才能發揮更大的成效。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情當前，為讓低收家戶能在年節過好年也兼顧防疫，屏東縣政府做好人流安排，讓現場民眾能安心領取福安宮提供的千元紅包與縣府向申請農糧署提供給每戶10公斤白米。

福安宮長期投入關懷弱勢行列及參與社會福利公益服務，如高雄「城中城」大火即捐款1000萬元協助傷者與罹難者家屬；每逢節慶或是廟會慶典活動時，也都會將信眾供奉貢品轉做物資分送恆春半島地區弱勢家庭。

車城福安宮始創明永曆年間，為台灣官方認定歷史最悠久的福德正神信仰廟宇。今年農曆4月2日，將辦理「車城福安宮開基360週年七朝祈安清醮大典-壬寅六甲子大醮」為社會消災祈福。