屏東2在地企業投入公益 捐救護車盼拋磚引玉

屏東縣印象建設公司和雍東加油站公司各捐1輛市價逾300萬元的救護車，供縣消防局屏東分隊汰換使用，捐贈儀式今天在縣府東側椰林大道舉行，代表受贈的縣長潘孟安說，希望透過更多企業攜手，拋磚引玉，共同提升屏東縣到院前緊急救護品質。

印象建設2006年在屏東市設立後，已在屏東縣、市深耕並建立品牌形象，因有紮實建築工務基礎、良好管理和專業團隊，造就不錯的銷售成績，也陸續捐贈消防局救護裝備和救護車輛；雍東加油站董事長邱麒璋，曾是職棒選手，退休後經營加油站，在棒球界曾感受球迷的支持和加油，本著取之於社會，回饋於社會的信念，促成這次的捐贈案。

兩家在地企業希望能透過行之有年的「行善慣例」，透過捐贈救護車的方式起拋磚引玉效果，吸引更多企業、團體共襄盛舉，一起行善造福人群，建構安居樂業的生活環境。

消防局長許美雪說，因應新舊制救護車外觀的規定和車輛進口的時間差，其中1輛外觀改用巴騰堡格紋的救護車，可增強醒目程度的格紋標記，常用於緊急車輛車身塗裝，且在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內高度辨識，車頭使用鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺並禮讓，可提升救護執勤的安全性，並提高就醫病患的安全。

她說，救護車配置到全縣人口最稠密、戶數最多、且日平均救護量也最高的屏東區，緊急傷病的發生無人可以預知，為因應瞬息萬變的案件及日趨繁重的救護工作，消防局除不斷充實救護裝備器材外，平時不斷加強消防同仁緊急救護技術操作訓練，提升到院前救護技術能力及品質，保障民眾的生命安全。