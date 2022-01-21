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城中城大火慘劇後 高市排除978棟老舊大樓逃生障礙

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
城中城大火過後，高市清查全市1099棟20年以上老舊大樓，排除978棟逃生障礙。圖／高市工務局提供
城中城大火過後，高市清查全市1099棟20年以上老舊大樓，排除978棟逃生障礙。圖／高市工務局提供

高雄城中城大火燒出老舊建物公安問題，高市府啟動全市1099棟20年以上老舊大樓逃生通道障礙稽查，至今年元月19日全數完成，共69棟合格，978棟完成逃生避難設施阻礙排除，52棟列管限期改善。針對聯合稽查逃生避難設施不合格的老舊大樓，工務局預計2月起補助防火門、門弓器或推桿，維護大樓的公共安全。

高雄市工務局表示，城中城事件後，為強化居住安全，市府針對老舊建築物提出公安6大改革措施，並分階段稽查老舊大樓，包括10天內完成56棟；30天內完成221棟；90天內完成822棟」，共計完成1099棟20年以上舊大樓聯合公安稽查。

工務局表示，清查結果僅69棟合格，後續列管限期改善的有52棟，並完成978棟大樓的逃生避難設施阻礙排除。接續工務局及消防局在今年元月起會分別推出「公安申報補助專案」及「雄安心消防檢修申報補助專案」，落實保障市民生命財產安全。其中逃生避難設施不合格的老舊大樓，2月起將補助其防火門、門弓器或推桿。

工務局表示，為保障老舊大樓住戶安全，市府所提報的「公寓大廈輔導管理自治條例」草案已獲高雄市議會審議通過，目前送行政院核定中，另已已公告實施「8層至15層集合住宅應辦理建築物公共安全申報」，強制要求大樓必須成立管理組織及加強公安及消安申報機制。

消防局針對聯合稽查消防安全設備不合格的384家老舊大樓，將優先輔導裝設「住宅用火災警報器」及「滅火器」，在大樓系統式消防安全設備改善前，補強火災預警及滅火功能。

城中城大火過後，高市清查全市1099棟20年以上老舊大樓，排除978棟逃生障礙。圖／高市工務局提供
城中城大火過後，高市清查全市1099棟20年以上老舊大樓，排除978棟逃生障礙。圖／高市工務局提供

公安 建築 火災

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