快訊

北市公布2個案足跡 曾到春水堂、小7和遠東百貨

學測自然／重素養考生喊容易 疫情燒RNA疫苗入題

馬公中正國小新亮點 廁所增添校園生活璧畫

中央社 / 澎湖縣21日電

馬公中正國小使用超過20年的老舊廁所近期改建煥然一新。其中，美術班小朋友創作的校園生活壁畫裝置藝術更是最大亮點，小朋友如廁不再害怕，更形容明亮環境不輸百貨公司或飯店。

中正國小校長林宗彥說，學校廁所改建最大亮點，是學校美術班的30位學生，將校園生活的歡笑與活力，共同創作出30片的「拼圖壁畫」方磚，燒製鑲貼牆壁的裝置藝術，讓廁所更增添美感，也展現藝能教育成果，小朋友們更樂意去使用這兼具美感的新廁所。

澎湖縣政府教育處發布新聞表示，有55年校史的中正國小，學校廁所自85年整修使用至今，設備老舊、設計不良導致管線阻塞，還有漏水、磁磚剝落、壁面斑駁，通風不良常有惡臭飄散，導致學童畏懼上廁所。去年教育部及縣府動支經費新台幣420萬元，進行改善工程，去年底完工啟用。

教育處指出，廁所是學校師生每天都要使用空間，老舊廁所改建變身後，宛如與飯店般一樣，乾淨舒適、通風好、採光明亮，且配置有止滑快乾和無障礙等設備，也改善學童因害怕如廁陰影，小朋友們盛讚廁所環境，不輸給飯店或百貨公司，未來也會持續改善其他學校廁所環境。

裝置藝術

延伸閱讀

3公尺高裝置藝術光虎 21日起鎮守新竹東門城

疫情嚴峻 金門宣布即日起國中小以下暫緩赴台校外教學

金門彩繪酒甕迎春 裝置藝術 「虎虎生風」成打卡新亮點

澎湖馬公1民宿凌晨火警 木造淋浴間焚毀

相關新聞

高雄年貨公車今天上路 「財神爺」陪搭公車帶來好運

農曆春節腳步接近，高雄三鳳中街是最具指標性年貨大街，高市交通局應景推出「精選年貨公車路線」，提醒市民多搭公車去三鳳中街採...

屏東2在地企業投入公益 捐救護車盼拋磚引玉

屏東縣印象建設公司和雍東加油站公司各捐1輛市價逾300萬元的救護車，供縣消防局屏東分隊汰換使用，捐贈儀式今天在縣府東側椰...

城中城大火慘劇後 高市排除978棟老舊大樓逃生障礙

高雄城中城大火燒出老舊建物公安問題，高市府啟動全市1099棟20年以上老舊大樓逃生通道障礙稽查，至今年元月19日全數完成...

屏東市幸福公園停車場啟用 結合觀光公車玩遍市區景點

屏東市中正路與勝利路口的屏東市幸福公園暨停車場，今天由縣長潘孟安和地方人士共同揭牌後啟用，另包括屏東菸廠、屏東舊酒廠等停...

金門「環境清潔週」啟動 全縣總動員清理環境迎新年

春節將屆，金門縣政府今天在五鄉鎮公所同步舉辦「環境清潔週誓師活動」，召集金門國家公園管理處、陸軍金門防衛指揮部、機關、學...

高雄勞工花市福虎生豐迎春花卉展 虎頭蘭本土花卉任挑

高雄市勞工花市「2022福虎生豐迎春花卉展」1月22日登場，受到疫情的影響，今年花展少了進口的花卉，但多了在地農家苦心栽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。