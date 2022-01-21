市民過好年 高市府：978棟舊大樓逃生障礙已排拆

為維護高雄市民居住安全，市府針對老舊建築物提出公共安全6大具體改革措施，市府表示，1099棟20年以上舊大樓19日已完成清查，並完成978棟大樓的逃生避難設施阻礙排除作業。

市長陳其邁今天透過新聞稿表示，維護市民公共安全、消防安全，市府責無旁貸，特別感謝高雄市議會全力支持，審議通過「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，目前送行政院核定中。

陳其邁表示，市府也已公告實施「8層至15層集合住宅應辦理建築物公共安全申報」，強制要求大樓必須成立管理組織及加強公安及消安申報機制，以確保老舊大樓的公共安全。

市府表示，為維護高雄市民居住安全，市府針對老舊建築物提出公共安全6大具體改革措施，其中「10天內完成56棟」、「30天內完成221棟」及「90天內完成822棟」，共計聯合稽查1099棟20年以上舊大樓，19日全數完成清查。

市府表示，清查結果計有69棟合格，並完成978棟大樓的逃生避難設施阻礙排除作業，後續列管限期改善計有52棟。

此外，市府指出，消防局也針對聯合稽查消防安全設備不合格的384家老舊大樓，優先輔導裝設「住宅用火災警報器」及「滅火器」，在大樓系統式消防安全設備改善前，補強火災預警及滅火功能，確保大樓基本消防安全，輔導改善率為100%。

在政策規劃與補助方案上，工務局及消防局於今年1月起分別推出「公安申報補助專案」及「雄安心消防檢修申報補助專案」，全力協助與落實保障市民生命財產安全，市府指出，針對聯合稽查逃生避難設施不合格的老舊大樓，工務局預計2月起補助防火門、門弓器或推桿，以維護大樓的公共安全。

市府指出，為強化老舊大樓消防安全，落實居住安全，消防局也將提供「3燈2器消防安全設備補助」、「改善消防安全設備貸款最高新台幣800萬元全額利息補助」。

工務局表示，為輔導市民完成「首次」辦理公安申報作業，除了提供最高1萬6000元的申報補助費用外，將由專業公會於四維行政中心1樓，成立輔導窗口受理公安申報相關諮詢，並協助民眾申請補助事宜。

消防局表示，為鼓勵6樓以上老舊公寓大廈落實消防安全設備維護責任，1月起推出「雄安心消防檢修申報補助專案」，針對「首次」辦理消防安全設備檢修申報的老舊大樓，提供最高3萬元的申報補助費用。