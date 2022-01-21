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屏東市幸福公園停車場啟用 結合觀光公車玩遍市區景點

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
位於屏東市中正路與勝利路口的屏東市幸福共融公園暨地下停車場，今天由縣長潘孟安（中）和地方人士共同揭牌後啟用。圖／屏東縣政府提供
位於屏東市中正路與勝利路口的屏東市幸福共融公園暨地下停車場，今天由縣長潘孟安（中）和地方人士共同揭牌後啟用。圖／屏東縣政府提供

屏東市中正路與勝利路口的屏東市幸福公園暨停車場，今天由縣長潘孟安和地方人士共同揭牌後啟用，另包括屏東菸廠、屏東舊酒廠等停車場，也在今天啟用；潘孟安說，幸福公園地上為共融式公園、地下為現代化停車場，縣府結合觀光公車串連勝利星村、屏東總圖、縣民公園等觀光景點，民眾在幸福公園停好車後，到公園踏青遊戲外，也可搭觀光公車玩遍市區觀光景點。

潘孟安說，幾年前這裡還是一座廢墟，蛻變為現在的幸福公園，不但能停車，還有許多老少咸宜的設施，特別感謝施工團隊，用快速時間完成，並且維持優良施工品質，而這幾個立體停車場附近就有市區公車，希望民眾可以將車輛停在停車場，轉乘接駁車，以減輕市區交通負擔。

縣府交通旅遊處說，為紓緩屏東市區停車位不足問題，向公路總局爭取補助並配合地方自籌後，建置地下2層停車空間，提供276格汽車停車位，考量現今電動車使用趨勢，設置10座電動汽車充電設施，同時引進車牌辨識、車位在席及尋車系統，民眾即使忘了車輛停放地，透過車輛查詢機輸入車號就能找到；另屏東菸廠、屏東舊酒廠等停車場也在今天啟用，屏東燈節今晚璀璨開幕，外地民眾可多利用。

為提供孩童在屏東市嬉戲遊玩的新選擇，縣府另向教育部在地上打造共融式公園，溜滑梯、沙池、鞦韆區外，更建置一飛機造型的攀爬架，讓小朋友在放電、遊樂的同時，可體驗翱翔天空之感；此外園內也設置1座小型溜冰場、5種體健設施及健康步道，兒童安全、舒適運動，家長也可透過體健設施，紓解辛勞，園內並配有保全日巡查，並結合觀光公車串連勝利星村、屏東總圖、縣民公園等觀光景點。

屏東 停車場 公車

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