金門「環境清潔週」啟動 全縣總動員清理環境迎新年

春節將屆，金門縣政府今天在五鄉鎮公所同步舉辦「環境清潔週誓師活動」，召集金門國家公園管理處、陸軍金門防衛指揮部、機關、學校、社區民眾、環保志工等千餘人參加，大家共同清掃機關及居家周遭環境，乾淨迎新年。

今年度誓師活動主場為金寧鄉，今天上午在金寧鄉公所前廣場舉行，由縣長楊鎮浯、金寧鄉鄉長楊忠俊及環保局局長楊建立一起主持，隨後帶領民眾清掃街道，維護生活周遭環境整潔。

雖然上午的天氣很冷，還下著雨，但仍澆不熄大家的熱情，金湖鎮長陳文顧也率隊參與大掃除，在歲末年初之際，結合民間農曆新年除舊佈新的習俗，全區總動員發動大掃除，整合里民、環保志義工、里鄰長、各社區、公司行號、學校、機關等，投入整理環境，清淨家園，並加強家戶病媒蚊孳生源自我檢查，降低登革熱傳染機率，期盼讓大家過個乾淨清爽的虎年。

金門縣環保局表示，環境清潔週從今天起至1月28日，呼籲民眾於新年前配合環境清潔週活動，清理居家內外包括騎樓、水溝及防火巷環境衛生，並消除病媒蚊孳生源繁殖場所，盛水容器應定期刷洗或倒置，並清洗自家水塔、蓄水池等。如有廢棄之大型等廢棄物，可主動連絡清潔隊協助清運，並做好資源回收分類及垃圾減量工作。