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金門「環境清潔週」啟動 全縣總動員清理環境迎新年

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「環境清潔週誓師活動」今天在五鄉鎮同步舉行，志工們冒雨參加，希望為環境清潔盡一份心力。圖／縣府提供
「環境清潔週誓師活動」今天在五鄉鎮同步舉行，志工們冒雨參加，希望為環境清潔盡一份心力。圖／縣府提供

春節將屆，金門縣政府今天在五鄉鎮公所同步舉辦「環境清潔週誓師活動」，召集金門國家公園管理處、陸軍金門防衛指揮部、機關、學校、社區民眾、環保志工等千餘人參加，大家共同清掃機關及居家周遭環境，乾淨迎新年。

今年度誓師活動主場為金寧鄉，今天上午在金寧鄉公所前廣場舉行，由縣長楊鎮浯、金寧鄉鄉長楊忠俊及環保局局長楊建立一起主持，隨後帶領民眾清掃街道，維護生活周遭環境整潔。

雖然上午的天氣很冷，還下著雨，但仍澆不熄大家的熱情，金湖鎮長陳文顧也率隊參與大掃除，在歲末年初之際，結合民間農曆新年除舊佈新的習俗，全區總動員發動大掃除，整合里民、環保志義工、里鄰長、各社區、公司行號、學校、機關等，投入整理環境，清淨家園，並加強家戶病媒蚊孳生源自我檢查，降低登革熱傳染機率，期盼讓大家過個乾淨清爽的虎年。

金門縣環保局表示，環境清潔週從今天起至1月28日，呼籲民眾於新年前配合環境清潔週活動，清理居家內外包括騎樓、水溝及防火巷環境衛生，並消除病媒蚊孳生源繁殖場所，盛水容器應定期刷洗或倒置，並清洗自家水塔、蓄水池等。如有廢棄之大型等廢棄物，可主動連絡清潔隊協助清運，並做好資源回收分類及垃圾減量工作。

另外春節期間應配合各鄉鎮清潔隊之垃圾清運時間，切勿隨意棄置垃圾或放置街上，以維持街道縣容觀瞻，大家一起健康歡喜迎新年。

金門縣政府今天在五鄉鎮同步舉辦「環境清潔週誓師活動」，縣長楊鎮浯、金寧鄉鄉長楊忠俊及環保局局長楊建立一起主持。圖／縣府提供
金門縣政府今天在五鄉鎮同步舉辦「環境清潔週誓師活動」，縣長楊鎮浯、金寧鄉鄉長楊忠俊及環保局局長楊建立一起主持。圖／縣府提供

金門 病媒蚊

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