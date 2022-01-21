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屏東4立體停車場春節前啟用 提供1446格停車位

中央社 / 屏東縣21日電

屏東市春節前將有4座新建立體停車場啟用試營運，將可提供1446格汽車停車格、92格機車格，今天幸福公園停車場及屏菸1936文化基地停車場同步啟用試營運。

今天啟用的2座立體停車場為幸福公園停車場及屏菸1936文化基地立體停車場，啟用典禮在幸福公園停車場舉行，一併開放幸福公園；民生路（舊酒廠）停車場及百貨公司商圈信義路停車場將在25日試營運。

屏東縣潘孟安致詞時表示，7年前他上任縣長時，幸福公園位址是一片老舊建設，是國防部的眷改基地，成為治安死角，當初在城市改造時，將此地做為臨時停車場，隨著城市生活機能需求，因此，向行政院爭取改建共融公園，並且在公園下方建置2層立體停車場。

潘孟安表示，幸福公園與立體停車場向公路總局爭取補助，同時縣府自籌一部分經費，由行政院專案管理，施工中，行政院長蘇貞昌到工地視察7次以上，潘孟安感謝蘇貞昌關心這「城市的印記」。

潘孟安表示，春節前4座立體停車場都會試營運，信義路及民生路停車場因台電配電問題，今天來不及同步啟用，將會在25日試營運，同時，每個停車場都有市公車站，也希望民眾在停車後，多使用公車接駁到目的地。

潘孟安表示，幸福公園為特色共融公園，遊具遠從波蘭進口，有3座磨石子溜滑梯、親子盪鞦韆、身障孩子也能玩的沙坑，以及飛機造型攀爬架，還有長輩能使用的健身器材及身障盪鞦韆。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，幸福公園停車場周邊連結屏東公園、勝利星村等觀光景點，縣府將這個停車場打造成屏東市主要轉乘及停車節點，提供276格汽車停車位，設置10座電動汽車充電設施。

黃國維表示，春節前4座立體停車場都會啟用試營運，共計提供汽車1446格及機車92格停車位，屏菸1936文化基地立體停車場，提供323格汽車格及68格機車格；民生路立體停車場，提供622格汽車格；百貨商圈旁的信義路立體停車場，提供225格汽車格及24格機車格。

停車場 潘孟安 屏東縣

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