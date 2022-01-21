高雄勞工花市福虎生豐迎春花卉展 虎頭蘭本土花卉任挑

高雄市勞工花市「2022福虎生豐迎春花卉展」1月22日登場，受到疫情的影響，今年花展少了進口的花卉，但多了在地農家苦心栽培的本土花卉。今年是虎年，花農推出了應景的「虎頭蘭」等迎春花卉讓大家選擇，銅板價也可以買得到不少品種的草花。

今年勞工花市迎春花卉展，22日起連續營業10天，營業時間從早上9時到傍晚6點，23日下午3點的開幕儀式還有「花卉福袋大放送」，送完為止。

高雄市花卉協會理事長郭玟成表示，受疫情影響，今年進口花卉減少，花農推供的本土花卉相對更多，這也是花農增加收入的「小確幸」。本土花卉種類繁多，花農用心栽培，每一種都開得艷美，絕對不會讓消費者失望。

花市主任簡美玉表示，今年剛好是虎年，「虎頭蘭」是最能對應虎年的春節花卉，早在一周前就出現消費者提前選購的熱潮。花農推出多品項的「虎頭蘭」，花色也是百百款，價格親民，很好照顧，一周只要澆一次水就可以，花期可長達1個半月。

花協常務理事吳建昌表示，近年多肉植物非常夯，銅板價的物種上百種，又好照顧，久久澆次水，偶爾端出去晒晒太陽，就活得「頭好壯壯還會開出艷麗的小花」，小而省又小而美，100元買好幾株，不要錯過。