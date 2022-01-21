高雄年貨公車今天上路 「財神爺」陪搭公車帶來好運
農曆春節腳步接近，高雄三鳳中街是最具指標性年貨大街，高市交通局應景推出「精選年貨公車路線」，提醒市民多搭公車去三鳳中街採買年貨，部份公車還配合虎年主題內外裝扮得喜氣洋洋，公車內張貼財神爺春聯作伴，車頭LED看版輪播「福虎生風來進寶」及「搭公車辦年貨」等迎新年字樣，掃QR Code乘車碼還能參加抽獎。
三鳳中街、新崛江、青年路家具街等地商圈陸續推出「高雄過好年」行銷活動。為鼓勵市民搭乘大眾運輸工具前往三鳳中街採買年貨，高市交通局規畫年貨公車，路線包括88建國幹線、92自由幹線、205中華幹線、綠1、28、33、紅25、紅27、紅30、紅31、0南、0北、28、33、53B、218、301，消費者可向店家索取免費乘車券。
交通局長張淑娟表示，「精選年貨公車路線」與本市公車業者合作推出主題公車，車內外布置濃厚年節氣氛裝飾，在車頭LED顯示「福虎生風來進寶」字樣，讓民眾感受市府用心。
三鳳中街商機促進會理事長伍進昌說，今天（1月21日）起至三鳳中街採買年貨，消費者可向商家索取限量乘車券，2月底前可免費搭乘港都客運、漢程客運、南台灣客運任一公車路線1次，歡迎做伙搭乘公車辦年貨過好年。
交通局指出，1月21日至2月底，掃乘車碼搭公車並登錄「一卡通Money」虛擬卡號及聯絡資訊，每搭乘1次可累積1次抽獎機會（一天上限10次），有機會抽中限量精美筆記本禮盒，搭愈多次獲獎機會愈大。
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