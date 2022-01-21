快訊

台灣未有航空業因疫情收攤 國籍航空如何變形求生？

藍刺客出擊！羅智強聲量成北高活棋、陳以信靠她助攻戰台南

高雄年貨公車今天上路 「財神爺」陪搭公車帶來好運

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
迎接農曆春節到來，高雄市年貨公車內部裝扮洋溢年節歡樂。圖／高市交通局提供
迎接農曆春節到來，高雄市年貨公車內部裝扮洋溢年節歡樂。圖／高市交通局提供

農曆春節腳步接近，高雄三鳳中街是最具指標性年貨大街，高市交通局應景推出「精選年貨公車路線」，提醒市民多搭公車去三鳳中街採買年貨，部份公車還配合虎年主題內外裝扮得喜氣洋洋，公車內張貼財神爺春聯作伴，車頭LED看版輪播「福虎生風來進寶」及「搭公車辦年貨」等迎新年字樣，掃QR Code乘車碼還能參加抽獎。

三鳳中街、新崛江、青年路家具街等地商圈陸續推出「高雄過好年」行銷活動。為鼓勵市民搭乘大眾運輸工具前往三鳳中街採買年貨，高市交通局規畫年貨公車，路線包括88建國幹線、92自由幹線、205中華幹線、綠1、28、33、紅25、紅27、紅30、紅31、0南、0北、28、33、53B、218、301，消費者可向店家索取免費乘車券。

交通局長張淑娟表示，「精選年貨公車路線」與本市公車業者合作推出主題公車，車內外布置濃厚年節氣氛裝飾，在車頭LED顯示「福虎生風來進寶」字樣，讓民眾感受市府用心。

三鳳中街商機促進會理事長伍進昌說，今天（1月21日）起至三鳳中街採買年貨，消費者可向商家索取限量乘車券，2月底前可免費搭乘港都客運、漢程客運、南台灣客運任一公車路線1次，歡迎做伙搭乘公車辦年貨過好年。

交通局指出，1月21日至2月底，掃乘車碼搭公車並登錄「一卡通Money」虛擬卡號及聯絡資訊，每搭乘1次可累積1次抽獎機會（一天上限10次），有機會抽中限量精美筆記本禮盒，搭愈多次獲獎機會愈大。

「精選年貨公車路線」今天上路，漢程客運公司精心裝扮「福虎生風」的紅色喜氣公車陪市民採買年貨。圖／高市交通局提供
「精選年貨公車路線」今天上路，漢程客運公司精心裝扮「福虎生風」的紅色喜氣公車陪市民採買年貨。圖／高市交通局提供

公車 年貨大街 一卡通

延伸閱讀

高雄一家三口染疫爸疑登國際貨輪感染 驚傳又5同事感染

藏壽司搶農曆年商機 高雄SKM Park店26日試營運

因應高雄疫情 10校音樂節改線上、學生演出取消

高雄美術館特區 第⼀排豪宅地段 愈來愈稀有

相關新聞

高雄年貨公車今天上路 「財神爺」陪搭公車帶來好運

農曆春節腳步接近，高雄三鳳中街是最具指標性年貨大街，高市交通局應景推出「精選年貨公車路線」，提醒市民多搭公車去三鳳中街採...

屏東市消費券3.5萬人未領 23至27日補領籲自動分流

屏東市公所發放每人500元振興消費券，3梯次已發放完畢，八成二的市民都已領取，還有3萬5000多人未領，市公所1月23日...

過年到 高市加速改造中山三、四路為馬路換新衣

高雄市持續推動「路平」政策，為讓民眾過年時平順好行，高市工務局加速推進前鎮區中山三、四路等路段改造，除夕到元宵並禁挖馬路...

高煉廠汙染將解列 宏毅宿舍盼解套

台積電將進駐中油高煉廠，今年4、5月間交地，附近未受汙染的宏毅社區1157戶中油員工宿舍群的處理問題卻遲未解決，居住40...

高市聲音照相抓噪音 去年至今取締20件

假日或深夜時分，呼嘯而過的高分貝汽機車噪音常讓居民痛苦萬分，議員建議下，高雄市去年導入「聲音照相科技執法」設備，去年至今...

屏東星象館啟用！邀你探索宇宙

屏東縣有寬闊視野與低光害天文觀測優良條件，適合推展天文教育教學，為讓學童在沒有時間、地點限制下，皆能有效學習觀測全球天象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。