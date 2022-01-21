屏東市消費券3.5萬人未領 23至27日補領籲自動分流

屏東市公所發放每人500元振興消費券，3梯次已發放完畢，八成二的市民都已領取，還有3萬5000多人未領，市公所1月23日起展開補領發放作業；因應新冠肺炎疫情升溫，高雄已有3例確診病例，市公所有鑑於23日適逢假日，恐人潮較多，為避免群聚，呼籲市民能在平日時段領取者，盡量自動分散於24至27日前來補領。

屏東市公所說，請補領的市民依戶籍所在地門牌號碼分上下午時段，領取補領時間為23日到27日共5天，每天上午8點到12點、下午1點半到5點半在市公所辦理補領，門牌號碼單數於上午，雙數於下午，消費券使用期限到3月底，未領者視同放棄。

市公所提醒補領民眾，領取時請攜帶領取通知單並全程配戴口罩，請自行保持防疫距離，團隊針對分流領取做好準備，增加發放櫃台來服務市民，加快領取速度、減少排隊久候及群聚，也加強實聯制及消毒，希望大家能有健康愉快的新年。