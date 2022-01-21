快訊

高雄一家三口染疫爸疑登國際貨輪感染 驚傳又5同事感染

學測首次改數學A 考生喊難！題目偏長需時間閱讀 疫情入題考快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東市消費券3.5萬人未領 23至27日補領籲自動分流

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東市公所發放每人500元振興消費券，3梯次已發放完畢，八成二的市民都已領取，還有3萬5000多人未領，市公所1月23日起展開補領發放作業；因應新冠肺炎疫情升溫，高雄已有3例確診病例，市公所有鑑於23日適逢假日，恐人潮較多，為避免群聚，呼籲市民能在平日時段領取者，盡量自動分散於24至27日前來補領。

屏東市公所說，請補領的市民依戶籍所在地門牌號碼分上下午時段，領取補領時間為23日到27日共5天，每天上午8點到12點、下午1點半到5點半在市公所辦理補領，門牌號碼單數於上午，雙數於下午，消費券使用期限到3月底，未領者視同放棄。

市公所提醒補領民眾，領取時請攜帶領取通知單並全程配戴口罩，請自行保持防疫距離，團隊針對分流領取做好準備，增加發放櫃台來服務市民，加快領取速度、減少排隊久候及群聚，也加強實聯制及消毒，希望大家能有健康愉快的新年。

屏東 門牌 消費券

延伸閱讀

藏身果園、民宅職業賭場 屏警分別突襲共逮43人

拜登大手筆發放N95口罩！美產能有限 恐先仰賴大陸進口

袋包品牌有夠不務正業 再推聯名紮染口罩依舊夯

讓身障者輕鬆採買年菜 屏東縣復康巴士年菜專車啟動

相關新聞

屏東市消費券3.5萬人未領 23至27日補領籲自動分流

屏東市公所發放每人500元振興消費券，3梯次已發放完畢，八成二的市民都已領取，還有3萬5000多人未領，市公所1月23日...

過年到 高市加速改造中山三、四路為馬路換新衣

高雄市持續推動「路平」政策，為讓民眾過年時平順好行，高市工務局加速推進前鎮區中山三、四路等路段改造，除夕到元宵並禁挖馬路...

高煉廠汙染將解列 宏毅宿舍盼解套

台積電將進駐中油高煉廠，今年4、5月間交地，附近未受汙染的宏毅社區1157戶中油員工宿舍群的處理問題卻遲未解決，居住40...

高市聲音照相抓噪音 去年至今取締20件

假日或深夜時分，呼嘯而過的高分貝汽機車噪音常讓居民痛苦萬分，議員建議下，高雄市去年導入「聲音照相科技執法」設備，去年至今...

屏東星象館啟用！邀你探索宇宙

屏東縣有寬闊視野與低光害天文觀測優良條件，適合推展天文教育教學，為讓學童在沒有時間、地點限制下，皆能有效學習觀測全球天象...

金門修復古蹟 最有利標發包

金門修復古蹟工程以前都採最低標發包，但常發生施工逾期或品質不如預期情況，今年縣定古蹟董允耀洋樓修復工程改採最有利標，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。