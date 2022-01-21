因應高雄疫情 10校音樂節改線上、學生演出取消

高雄市10所國小、國中、高中原定明天下午4時30分在寶來國中舉辦「嘎呼拉斯音樂節」，但因高雄出現感染源不明確診個案，改為同時間線上舉辦，並取消各校學生演出。

高雄新威國小、龍興國小、新發國小、荖濃國小、建山國小、寶來國小、田寮國中、圓富國中、寶來國中、六龜高中10所學校原定明天下午在寶來國中操場舉辦第2屆「嘎呼拉斯音樂節」。但因高雄市出現一家3口感染源不明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，高雄市長陳其邁昨天宣布取消高中以下學校非必要跨校活動，改為線上舉行並取消學校合唱團演出。

寶來國中在臉書粉絲專頁貼文表示，經過一連串與市府、教育局、衛生局討論商量，音樂節取消國小、國中、高中的合唱演出，僅維持尼布恩合唱團與胡德夫、林生祥、桑布伊和王宏恩4位歌手的演出，並取消人員入場，改以線上直播，在明天下午4時30分演出。

寶來國中校長羅慶璋告訴中央社記者，嘎呼拉斯音樂節去年原本也是要辦在過年前，但因為疫情延到3月13日舉行；今年因操場上活動場地、音響、器材、帳篷等都已經搭好、就定位，因此改在學校活動粉絲專頁上，以線上直播方式演出。

羅慶璋也說，學生們為了這次音樂節，非常積極練習準備，得知可能要取消跨校活動後都在通訊軟體上詢問、關心，確定10校合唱團演出取消也都覺得非常可惜。

羅慶璋表示，原本規劃在地農產、文創、茶葉、義賣等活動攤位也全部取消。但仍維持在地大學生組成的尼布恩合唱團和老人家的演出，4位歌手的演出也保留，並會安排驚喜活動，盼帶給大家豐富的演出。

寶來國中貼文也寫到，第2屆嘎呼拉斯音樂節的中心概念，就是要感恩所有在疫情中努力付出、辛苦防疫的大家，如同一座座大山保護著人民。相信在大家一起戴口罩、勤洗手下，這波疫情終將順利度過，並盼民眾給這次無法上台演出的同學們最大的鼓勵。