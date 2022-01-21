過年到 高市加速改造中山三、四路為馬路換新衣

高雄市持續推動「路平」政策，為讓民眾過年時平順好行，高市工務局加速推進前鎮區中山三、四路等路段改造，除夕到元宵並禁挖馬路，要讓民眾「有感」。

高雄前鎮區中山三、四路是連接市區與工業區的要道，交通繁忙，因長期重車輾壓，路面破損老化，高市府為此向中央爭取2億2000萬前瞻計畫經費改善中山三、四路、新生路及海邊路三條港區周邊道路，其中，中山三、四路北起復興三路，南至中山高速公路下的3735公尺範圍，預計今年4月可完工。

工務局表示，這處路段從刨鋪前的基底調查到施工，都落實「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」施工標準，選用強度高的轉爐石瀝青鋪面，抗車轍及抗載重，提升路面耐久性，為降低交通衝擊，採夜間施工，春節前夕工務團隊會持續打拚，為道路換新衣。目前養工處已完成中山三、四路旁前鎮之星自行車道鋪面改善，讓「前鎮之星」回復最美自行車橋美譽。

副市長林欽榮表示，「路平更精進、市民更安心」，中山三、四路是高市交通主動脈，品質絕不容打折，要讓市民及用路人能舒適通行。

另左營大路兩側電桿林立、空中纜線交錯，造成民生與救災不便，工務局亦爭取前瞻計畫1億3400萬經費分兩期改善。工務局長楊欽富表示，左營舊城區內美食、古蹟、人文及景觀聚集，是高雄重要觀光景點；但空中電纜交錯，影響市容觀瞻，市府向內政部營建署申請前瞻計畫補助獲准，預計農曆年後進場施工，明年底完工。