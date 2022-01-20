高雄蜜棗有望銷韓國 市府、業者、農友三方簽備忘錄

高雄市農業局今天下午於燕巢區一家蜜棗農場舉辦「高雄安全城市農糧產品商機媒合會」，由各家供應商代表與農民簽署合作備忘錄，媒合在地蜜棗、芭樂等農產出口東北亞、北美洲等國際市場及國內精品市場，本次媒合供應商接洽韓國市場，預計近期可出貨。

高雄市農業局表示，專業團隊輔導高雄農民及團體導入產銷履歷驗證已10年，驗證面積相較民國100年時成長10倍，截至去年12月止產銷履歷驗證戶數2083戶、驗證面積已達2427公頃。

高雄市農業局長張清榮表示，本次媒合經國際通路、精品超市與連鎖量販通路等，媒合成果突破過往通路格局，更擴大農戶銷售商機，讓更多消費者看見高雄產銷履歷安全農產品，期待更多農友一起加入。

高雄市農業局表示，高雄棗果大、清脆又香甜，在農民的努力及農業局協助下，持續穩定供應香港、新加坡、日本等國，此次更成功媒合供應商選擇高雄產銷履歷蜜棗接洽韓國市場，也持續媒合國內通路，如家樂福、台北SOGO、微風及高雄大立百貨等精品超市。

高雄市農業局指出，今年11月舉行媒合會後，今邀供應商如賣場與通路的吉品養生公司、精品端的和寅精緻農產公司，及外銷的福爾摩沙物產公司實地至棗園體驗與了解產銷履歷栽培到出貨各過程。