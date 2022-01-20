屏東燈節萬年溪燈區 太空人漂浮宇宙中充滿童趣與科技

屏東綵燈節從2017年起每年以不同主題妝點萬年溪畔，今年更名為「屏東燈節」，首度結合屏東市三大燈區「縣民公園」、「萬年溪畔」及「勝利星村」，分別有不同主題與燈飾，共有48組燈飾，21日將璀璨登場，今特別搶先看萬年溪燈區，分別以年味、童趣及科技作為主題，讓大家一飽眼福，點燈後還有太空梭-夢想升空以及水舞燈光秀等展演。

屏東縣政府表示，萬年溪燈區今年延伸至「復興公園」及「萬年公園」，設置絢麗的造型燈飾共計22組，除了靜態燈飾展出外，更在「萬年溪」及「復興公園」加入太空梭夢想升空及水舞燈光秀展演，以增加活動精彩度，另外大家熟悉的屏東六本木，今年規畫路段為仁愛路口起至棒球路口止，分別以水藍、檸檬黃、水粉及玫瑰金4種色彩分區段妝點，將萬年溪打造的既耀眼又奪目。

傳播暨國際事務處提到，這將萬年溪景觀橋變成一道劃破星空的銀河，加上失去動力的太空人漂浮在浩瀚宇宙中，準備搭上動力機械的太空梭，搭配燈光、煙霧及音效，宛如太空梭一飛沖天的模樣，搭載著大家夢想升空，迎向美好的未來。點燈後每天半點展演一次，歡迎大家來體會夢想升空的感動。

傳播處表示，「復興公園」改造後在萬年溪設置橡皮壩以調整水位、藉由生態工法改善水質，扮演都市之肺的重要角色，運用大面積水域拉近民眾與水之間的距離，加上大量林蔭植栽，在公園內休閒散步時光，有如走進「水岸森林」般愜意浪漫，利用「復興公園」優勢，加入水舞燈光秀展演。

展演時間從點燈後，平日整點展演一次，假日（包含春節連假）半點展演一次，搭配環湖燈光秀，每次展出時間約9分鐘，歡迎大家過年走春，來參加這場視覺及聽覺的饗宴。