「Where Plus」屏縣推出宣傳影片 領略屏東戶外美景

屏東縣政府去年推出形象影片「Where？」獲美國高峰創意大獎銀獎，屏縣府延續熱潮，推出相同風格的2021「Where Plus」，動感音樂當背景，舞者串連下，把屏東最美的八景，包括縣民公園、看海美術館、縣立總圖活潑呈現，讓外界再次對屏東驚豔，也期待後疫情時代成為撫慰人心的作品。

屏東縣政府表示，「Where Plus」用乾淨的構圖，清新色調，讓整體風格更顯青春有活力，引領大家領略心曠神怡的感受，搭配悅耳舞蹈音樂，好似身歷其境，跟著影片自然舞動臨場感，讓疫情期間無法出國遊玩的民眾都一起進入魔幻世界，一個從未看過的屏東美景。

「你以為屏東只有這樣嗎？屏東和你想的不一樣！」縣長潘孟安說，前年推出「Where？」宣傳影片，有充滿異國風情、豐富色彩及動感魅力，一推出受大眾喜愛，讓人忍不住驚呼「這裡是屏東嗎？」，該影片也獲頒2020年美國高峰創意大獎銀獎殊榮，受到國外的肯定；本支影片延續「Where？」以舞蹈來串接場景變化的元素，在拍攝場景、音樂挑選上，則是突破以往繽紛、動感元素，將大眾帶向自然清新、活力可愛的風格，展現出屏東的不同面貌，「屏東」絕對超乎你想像！

縣府傳播暨國際事務處指出，2020年初國外疫情正開始蔓延，縣府推出「Where？」宣傳影片，推薦影片中異國場景，藉以安慰當年無法出國的民眾，在網路持續發酵，維持居高不下的討論熱度與獲得眾多網友讚賞，形成遊屏東打卡風潮。時隔兩年，疫情改變生活型態，此次拍攝場景朝戶外空曠處挑選，冀望帶給大家開闊明亮、擁有豐富大自然美景的屏東，透過影片推薦新景點，讓喜愛大自然的民眾有機會來屏東走走。

八美景點包括：最美圖書館─屏東縣立圖書館總館；最美工業遺構水岸公園─縣民公園；最美日式聚落─勝利星村；最美美術館─看海美術館；最美吊橋─山川琉璃吊橋；最美國家公園─墾丁森林國家公園；最美花瓶─小琉球花瓶岩與最美瀑布─卡悠峯瀑布