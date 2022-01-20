高市區就可賞花走春 左營園道花海報你知

春節想賞花海不用跑到大老遠，高市今天公布鐵路地下化左營暨鼓山花海專區，水利局在園區內種植近13萬株四季草花，包括一串紅、雞冠花、彩葉草、牽牛花、日日春、萬壽菊等，供民眾走春賞花、拍照打卡。

水利局在園區內種植近13萬株四季草花，包括一串紅、雞冠花、彩葉草、牽牛花、日日春、萬壽菊等，打造不同層次的花海景觀，讓民眾春節期間就近在市區就可賞花。王姓民眾說，自己就住在附近，每天傍晚都會到園道散步，這次園道穿上花衣，讓人看了心情愉快。

高雄鐵路地下化在去年10月完工，闢建全長15.37公里綠園道，有左營、高雄、鳳山等三處園道，也成為民眾日常休閒、騎車好去處。