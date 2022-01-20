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高市區就可賞花走春 左營園道花海報你知
春節想賞花海不用跑到大老遠，高市今天公布鐵路地下化左營暨鼓山花海專區，水利局在園區內種植近13萬株四季草花，包括一串紅、雞冠花、彩葉草、牽牛花、日日春、萬壽菊等，供民眾走春賞花、拍照打卡。
水利局在園區內種植近13萬株四季草花，包括一串紅、雞冠花、彩葉草、牽牛花、日日春、萬壽菊等，打造不同層次的花海景觀，讓民眾春節期間就近在市區就可賞花。王姓民眾說，自己就住在附近，每天傍晚都會到園道散步，這次園道穿上花衣，讓人看了心情愉快。
高雄鐵路地下化在去年10月完工，闢建全長15.37公里綠園道，有左營、高雄、鳳山等三處園道，也成為民眾日常休閒、騎車好去處。
左營園道也設有「大地遊戲場」去年底正式啟用，以自然地形變化為設計主軸打造特色遊戲場。場內地墊融入鐵路意象，規畫有小火車遊具、轉轉樂、造型土丘、魔石子滑梯、鞦韆和攀爬網溜滑梯等。除了花海外，也可到大地遊戲場讓孩童消耗精力，大人也可享受戶外體鍵組合、大轉輪和轉腰器等。
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