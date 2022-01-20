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恆基銀髮童心圍爐因疫停辦 院長換上虎裝為偏鄉童送暖

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春基督教醫院今天展開「年菜配送關懷訪視」，工作人員化身「小虎隊」，為課輔班學童帶來豐富的菜餚和溫暖的羽絨外套。圖／恆基提供
屏東恆春基督教醫院今天展開「年菜配送關懷訪視」，工作人員化身「小虎隊」，為課輔班學童帶來豐富的菜餚和溫暖的羽絨外套。圖／恆基提供

農曆春節將至，過節歡慶的氛圍愈來愈濃，屏東恆春基督教醫院春節前為恆春半島獨老和課輔班學童舉辦的「銀髮童心圍爐樂」，連續2年受疫情影響，改為「年菜配送關懷訪視」，恆基院長黃健榮為給課輔班學童一個驚喜，今天脫下醫師白袍，化身為「小虎隊」成員，為學童帶來豐富的菜餚和溫暖的羽絨外套；今天起至27日將持續走訪關懷600多名偏鄉學童及獨老。

恆基醫院春節前夕連辦的「銀髮童心圍爐樂」連辦14年，近兩年因防疫考量改為「年菜配送關懷訪視」，今年由同仁自組「虎虎生豐特攻隊」展開關懷活動；長期接受恆基關懷照顧的72歲獨居長者「昆仔」說， 每年都很期待豐盛的圍爐餐，今年因為疫情升溫，心想又要取消，原本心情低落的他，從照服員口中得知恆基今年仍舊會來探望他，不禁感動鼻酸。

恆基「虎虎生豐特攻隊」今天起展開， 平時常穿著醫師袍的黃健榮院長更以虎裝出場，孩子興奮歡呼，除了帶來豐盛的年菜，也勉勵孩子凡事盡心努力，並心懷感恩的心，更感謝社會大眾的愛心支持，讓恆基能在寒冬能為長輩和孩子添補全新的優質羽絨外套，春節能暖暖過冬。課輔班老師也感動說，滿桌的豐富佳餚，不到半小時就清空，孩子們吃得很開心，感謝恆基和社會大眾的愛心，沒有遺忘在偏鄉的他們。

黃健榮說，恆基16年來堅持不中斷春節關懷探訪孤老和偏鄉學童活動，以愛陪伴孤老長者及偏鄉兒童，雖連續2年受疫情影響，恆基也改變方式，主動訪視送上愛與關懷，呼籲社會大眾持續關注恆春半島偏鄉弱勢需要，讓老有所依、幼有所長，年年不孤單，歲歲享平安。

屏東恆春基督教醫院長黃健榮（左）為給課輔班學童一個驚喜，今天脫下醫師白袍， 化身為「小虎隊」成員，為課輔班學童帶來豐富的菜餚和溫暖的羽絨外套。圖／恆基提供
屏東恆春基督教醫院長黃健榮（左）為給課輔班學童一個驚喜，今天脫下醫師白袍， 化身為「小虎隊」成員，為課輔班學童帶來豐富的菜餚和溫暖的羽絨外套。圖／恆基提供
屏東恆春基督教醫院今天展開「年菜配送關懷訪視」，工作人員化身「小虎隊」，為課輔班學童帶來豐富的菜餚和溫暖的羽絨外套。圖／恆基提供
屏東恆春基督教醫院今天展開「年菜配送關懷訪視」，工作人員化身「小虎隊」，為課輔班學童帶來豐富的菜餚和溫暖的羽絨外套。圖／恆基提供

偏鄉 春節 疫情

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