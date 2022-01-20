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Omicron入侵高雄 台南繃緊神經準備重啟快篩站

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
高雄市鳳山區一家幼兒園20日接獲衛生局通知全校需進行快篩，家長陸續帶行李至幼兒園。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山區一家幼兒園20日接獲衛生局通知全校需進行快篩，家長陸續帶行李至幼兒園。記者劉學聖／攝影

Omicron變種病毒疫情向南擴散，高雄出現本土病例，台南市長黃偉哲表示，一旦台南出現病例，全市19處戶外篩檢站將隨時啟動，春節期間，也都會有防疫人員值班，隨時掌控疫情。

高雄市一口氣出現一家三口確定病例，而且目前並不清楚感染源，台南市防疫人員繃緊神經，擔心相關足跡可能擴及台南，讓台南也出現本土病例。

台南市衛生局表示，一旦台南出現病例，去年疫情嚴峻期間相關措施，原本因為疫情趨緩暫停，都將全部啟動，包括戶外篩檢站、各區清消外，最重要為確保醫療量能，也會嚴格執行醫院清零行動，並減少非緊急醫療手術等。

另針對即將到來的春節假期，衛生局表示，將持續安排疫調班輪值，一旦接獲北部轉介之居家隔離者，快速安排採檢及關懷；每日發布新聞稿，以加強民眾風險溝通；維持防疫物資量能充足；確保防疫計程車管理與司機裝備無虞，並定期抽查防疫旅館。

台南 疫情 衛生局

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